【藝術文化】跟著陳亮璇走進「洞底」 見證曾經存在的文明

〈洞底〉唱詞由陳亮璇構想，張雅淳改寫，景思穎書法，置於展場間。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館主辦的「洞底：陳亮璇個展」，透過實驗影像與複合裝置，揉合台灣日常生活、個人記憶，以及夢境等超現實場景，聚焦人類文明在不同世代演進之下的過程，展期至4月13日。

陳亮璇在受訪時表示，她花了數年，走進不同地方工作坊，如爵士鼓、現代詩創作、氣功等，發現許多工作坊都位於地下室，「當走進不同的工作坊，就像走入一個類似洞穴的異空間。表面上，每一個『洞』無法互通，但是背後都有一種人們在日常生活中，尋找集體經驗連結的可能性，對我來說很迷人。」

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觀賞陳亮璇的作品，不難發現「旁觀」是核心主題，她以影像記錄在各個「洞穴」中因不同興趣、主題共聚的人們，陳亮璇表示，「記錄的當下，所有事件已成為歷史，而那樣的消逝感是每時每刻都在發生的，也就構成了記憶的一部分。」

與展名同名的作品〈洞底〉，安排了3組代表不同時代技藝的人物，如使用史前石器的阿春、製作草鞋的清代婦女阿夏，以及運用當代科技的YouTuber阿秋。透過VR科技串起所有時代與技藝，邀請觀眾思考人類在文明面前，或許也只是來去的客體，「透過頭顯，你能看到許多人事物正在消逝，觀眾參與其中，卻無法控制任何事情，只能以『旁觀』角度看著他們來去。」

影片中特別邀請說唱國寶楊秀卿的學生張雅淳，化身觀音演出說書人一角，以說唱帶出技藝與記憶的野史，「許多物件或技藝雖然已經消逝了，但是站在發展論來看，那些事物曾經存在的可能性和詩意，也成為某種日常生活的基礎。」身為楊秀卿學生的張雅淳，她的身分也正代表了說唱文化的一個節點與傳承。

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