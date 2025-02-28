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【藝術文化】紀州庵2025河畔風光季 走讀、市集、書展3月開跑

2025/02/28 05:30

（圖：紀州庵提供）（圖：紀州庵提供）

紀州庵文學森林參與由文化部獎勵辦理的書店串聯計畫「創新書市 庄頭書展」，推出「2025河畔風光季」系列活動，涵蓋「思源之旅走讀」、「河畔市集」、「水岸人文選書展」等3大主題及數十場活動，將於3月1日至5月31日登場。

紀州庵表示，活動規畫10條路徑，集結林芬郁、水瓶子、夏夏、李麗華、許赫、陳美桂、果子離、葉益青、和菓子、黃富承、古碧玲、鴻鴻、黃瀚嶢與台北野鳥學會等擔任講師，邀請民眾一同用雙腳認識台北的水岸人文史實，介紹水文相關的人文背景與老台北的發展歷程。

同時，亦集結獨立書店、出版社，以及好好手感微笑市集，於同安街舉辦封街河畔市集，讀者不僅能挖掘不同書店與出版社精選的好書，也能聆聽在地作家劉克襄、鍾文音的水岸人文講座，兩位作家將分別從「台灣自然踏查史的傳奇人物」與「河畔生活史的個人記憶」兩大主題出發，於兩天市集接力開講，帶領讀者從自然生態到庶民生活，深入認識水城台北的故事。詳詢紀州庵文學森林官網及臉書。

（文：記者董柏廷，圖：紀州庵提供）

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