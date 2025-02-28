【自由副刊．愛讀書】 《後青春：再見搖滾――海邊的卡夫卡再見全紀錄》

《後青春：再見搖滾――海邊的卡夫卡再見全紀錄》 一念電影Ksana Films著，時報出版

一念電影Ksana Films著，時報出版

自2005年至2023年於台北市公館營運的「海邊的卡夫卡Kafka by the Sea」Live House，是孕育獨立音樂的搖籃，卻因為面臨都更計畫，最終吹熄燈號，十七年的時光，包括金曲最佳作曲人HUSH、獨立音樂人昆蟲白、Finn、鄭宜農、告五人、岑寧兒、旺福、陳如山、橙草、熊寶貝、許哲珮、王榆鈞等無數樂團／音樂人的重要演出，都曾在此發生。甚至，日本歌手星野源，也應卡夫卡負責人、1976樂團主唱陳瑞凱（阿凱）之邀，2011年的首次海外巡演便選址於此。一念電影團隊除了透過紀錄片方式留下影像，亦精摘近四十組獨立樂團、藝術家、音樂人、電影人等的對談、回顧、祝福，輯為一本海邊的卡夫卡Live House回憶錄，不僅重現音樂人燃燒靈魂的青春現場，也側寫21世紀初，台北青年文化場域生機蓬勃的一隅。（瑪蘼）

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