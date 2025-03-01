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【藝術文化】超維度與張碩尹工作室 前進2025美國SXSW西南偏南藝術節

2025/03/01 05:30

新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》，3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。（超維度提供）新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》，3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。（超維度提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣新媒體藝術團隊超維度（Dimension Plus）以及跨域藝術團隊張碩尹工作室，將帶領各自作品《VS AI 街頭對戰》與《Proof As If Proof Were Needed》，於今年3月前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。

新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》，3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。（超維度提供）新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》，3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。（超維度提供）

新媒體藝術團隊超維度的作品《VS AI 街頭對戰》，於2023年在文化內容策進院主辦TCCF創意內容大會首展後，廣獲討論與好評，以「人工智慧生成影像工具」為基礎建造類似街機電玩機台，邀請玩家即時透過輸入文字提示生成圖像，參加者可選擇與人類或AI電腦，透過評圖系統，一決高下。此作品至今，已參與7檔不同展演及辦理3屆世界賽，吸引眾多AI好手參與，如今在文策院及技嘉科技支持下，將前往美國參展。

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事，將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事，將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）

張碩尹工作室攜手爆炸理論（Blast Theory），耗時一年，共赴北投拍攝作品《Proof As If Proof Were Needed》，共同挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作的全新作品形式，將透過嶄新的沉浸互動式的觀看體驗，敘述一段在台灣老公寓發生的婚姻故事，並將於SXSW首映，首次發表機會獲文策院以及英國文化協會、BFI旅行獎學金的支持。

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事，將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演，圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事，將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）

西南偏南藝術節是世界重要的藝術節與文化商業展會之一，範圍涵括獨立電影首映、音樂表演、主題論壇與XR互動科技／媒體展示等，實為重要的文化與新創企業交流盛會，許多創作者都藉此場域展現其新作和科技，藉此媒合與推廣。2025美國SXSW西南偏南藝術節將於3月8日起至11日在美國德州奧斯汀市舉辦。

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