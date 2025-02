【藝術文化】超維度與張碩尹工作室 前進2025美國SXSW西南偏南藝術節

新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》,3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。(超維度提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕台灣新媒體藝術團隊超維度(Dimension Plus)以及跨域藝術團隊張碩尹工作室,將帶領各自作品《VS AI 街頭對戰》與《Proof As If Proof Were Needed》,於今年3月前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。

新媒體藝術團隊超維度以文字生成圖像的互動對戰機台《VS AI 街頭對戰》,3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。(超維度提供)

新媒體藝術團隊超維度的作品《VS AI 街頭對戰》,於2023年在文化內容策進院主辦TCCF創意內容大會首展後,廣獲討論與好評,以「人工智慧生成影像工具」為基礎建造類似街機電玩機台,邀請玩家即時透過輸入文字提示生成圖像,參加者可選擇與人類或AI電腦,透過評圖系統,一決高下。此作品至今,已參與7檔不同展演及辦理3屆世界賽,吸引眾多AI好手參與,如今在文策院及技嘉科技支持下,將前往美國參展。

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演,圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事,將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。(劉哲均攝,張碩尹工作室提供)

張碩尹工作室攜手爆炸理論(Blast Theory),耗時一年,共赴北投拍攝作品《Proof As If Proof Were Needed》,共同挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作的全新作品形式,將透過嶄新的沉浸互動式的觀看體驗,敘述一段在台灣老公寓發生的婚姻故事,並將於SXSW首映,首次發表機會獲文策院以及英國文化協會、BFI旅行獎學金的支持。

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏與柯念萱主演,圍繞著一個在災難中破碎崩解的婚姻故事,將在2025美國SXSW西南偏南藝術節首映。(劉哲均攝,張碩尹工作室提供)

西南偏南藝術節是世界重要的藝術節與文化商業展會之一,範圍涵括獨立電影首映、音樂表演、主題論壇與XR互動科技/媒體展示等,實為重要的文化與新創企業交流盛會,許多創作者都藉此場域展現其新作和科技,藉此媒合與推廣。2025美國SXSW西南偏南藝術節將於3月8日起至11日在美國德州奧斯汀市舉辦。

