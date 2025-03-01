【藝術文化】新天堂樂園幕後鋼琴原音登台 今起演出

丹麥貝斯手湯瑪士．范斯貝克。（古典音樂台提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今（1）日有1場相當特別的音樂會將在台北國家音樂廳演出，是享譽國際的義大利爵士鋼琴家恩立可．皮拉努奇（Enrico Pieranunzi）與丹麥貝斯手湯瑪士．范斯貝克 （Thomas Fonnesbaek）的二重奏音樂會「《新天堂樂園》義大利電影爵士夜」（Pieranunzi Fonnesbaek Duo）。

義大利爵士鋼琴家恩立可．皮拉努奇。（古典音樂台提供）

第1個特別是，皮拉努奇是電影《新天堂樂園》原聲帶的幕後鋼琴家，但他已75歲且在世界各地巡演享負盛名，卻是第1次訪台演出；第2個特別是，音樂會裡的《新天堂樂園》，將會以二重奏形式呈現與電影截然不同的風味；還有第3個特別就是，除了《新天堂樂園》之外，皮拉努奇還將以爵士樂詮釋顏尼歐‧莫利克奈與尼諾‧羅塔的的多首義大利經典電影主題音樂。

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皮拉努奇與范斯貝克昨日在台北舉辦大師班。（古典音樂台提供）

1949生於音樂家庭的皮拉努奇，音樂風格不僅深受傳統爵士樂的影響，還融入古典音樂的構思與演奏技巧，創造出獨特且富有深度的音樂作品。此次訪台，除北、高（3月2日下午在高雄衛武營音樂廳）兩場正式演出，也特別在昨天下午舉辦了一場大師班。

特約經紀人周靖庭表示，皮拉努奇大約在60歲前後開始有越來越多二重奏，樂迷可以體會到二重奏的表現力非常強，尤其在少了鼓擊的強勁節奏後，更多細膩的表現是交給貝斯跟鋼琴。周靖庭也引述皮拉努奇昨天在大師班強調過很多次的概念，就算是即興那種聽起來很多音符的時候，也有辦法做出旋律性，而不像大家以為爵士都是在競技。

換句話說，皮拉努奇是用爵士樂的手法，呈現他想要傳達給聽眾的故事，就如同生前總把皮拉努奇視為音樂知己的莫利克奈，就很喜歡皮拉努奇詮釋電影音樂的爵士手法。

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