自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北師美術館第5屆作夢計畫 陽春麵研究舍獲選

2025/03/01 05:30

台灣藝術家陳姿尹（右）與莊向峰（左）組團隊「陽春麵研究舍」，以展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選北師美術館第5屆「作夢計畫」。（北師美術館提供）台灣藝術家陳姿尹（右）與莊向峰（左）組團隊「陽春麵研究舍」，以展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選北師美術館第5屆「作夢計畫」。（北師美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北師美術館自2015年啟動2年1度的「作夢計畫」，支持具實驗性、跨領域的創作計畫，第5屆得主由藝術家陳姿尹與莊向峰組成的「陽春麵研究舍」，以「宇宙探索號．啟航」展覽計畫獲選。北師美術館將提供新台幣100萬元展覽製作經費，並預計於2026至2027年展出。

北師美術館表示，2024年「作夢計畫」徵件共收到54組提案，其中多組投件由跨國團隊組成，包括新加坡、義大利、德國、丹麥、荷蘭、波蘭、冰島、瑞士、烏克蘭等地。經館內初選及評審團複選，有7組創作團隊進入決選。

入選提案包含吳建興「黑手煉金術師III」、高詠婕「丘腦」、蔡咅璟「大千世界」、膚感物種「祭膚，以駛向親屬之海」、陳念庭「法克．埃迪摩勞基的夢幻與超夢」、邱子晏「日之丸」，最終由陳姿尹與莊向峰組成的「陽春麵研究舍」的展覽計畫「宇宙探索號．啟航」獲選。

2024年，「陽春麵研究舍」以「宇宙探索號—迷人的假色與量化的情感」，獲台灣當代文化實驗場「CREATORS創作／研發支持計畫」支持進駐，展覽計畫「宇宙探索號．啟航」將以此基礎持續發展，預計將結合靜態展示、沉浸式AI互動電影裝置等，以此重探科技與人之間的微妙互動與關聯性。

此次評審團隊由林曼麗、郭博州、王俊傑、吳瑪悧與呂岱如等館內外5位專家學者出任，經過多次討論與意見交鋒，評審團達成共識：「陽春麵研究舍提出的展覽計畫重新提出『我們如何觀看』的議題，在AI人工智慧與天文學這兩門具備高度專業知識的領域中，探尋藝術介入、參與的可能性，從而開啟藝術與科學之間的哲學性對話。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應