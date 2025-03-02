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【藝術文化】盜火One Two Punch痛感一擊 5月正式演出

2025/03/02 05:30

《One Two Punch痛感一擊》將於5月在水源劇場開打。（廣藝基金會提供）《One Two Punch痛感一擊》將於5月在水源劇場開打。（廣藝基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「就算被擊倒，你永遠還有10秒鐘──」，盜火劇團創團12年來首次挑戰原創音樂劇《One Two Punch痛感一擊》，經2年醞釀，將於5月正式演出。

知名音樂劇演員管罄（左）、顏辰歡領銜主演，挑戰「充滿力量」的重生之路。（廣藝基金會提供）知名音樂劇演員管罄（左）、顏辰歡領銜主演，挑戰「充滿力量」的重生之路。（廣藝基金會提供）

此劇歷經2023年的第5屆「表演藝術金創獎」試演，獲得銀獎，2024年底進行半場讀劇音樂會演出，終於要將拳擊擂台搬上舞台，帶領觀眾進入一場「充滿力量」的極致體驗。

《One Two Punch痛感一擊》以「拳擊」結合「搖滾樂」為核心概念，將運動競技與流行音樂元素融合。故事描繪女拳擊手臻亞在拳擊賽場，意外將引以為傲的上鉤拳，成為殺死師妹潔琳的利刃。悲劇自責成為她揮之不去的心靈重擔，因此，決定離開陪伴她多年的拳館與教練昌哥，背離光明，走向地下拳場，卻在對手中，遇見了神似潔琳的LIN……

當靈魂被困於谷底，能否靠拳頭開出一條路？這場熱血與情感並存的音樂劇，拳拳到肉的痛感，由盜火劇團團長劉天涯、藝術總監何應權聯手擔任編劇與作詞，與駐團導演陳昶旭合作，並邀請獨立樂團情境遊戲的主唱江泰德擔任音樂總監。

演出卡司則結合知名音樂劇演員管罄、顏辰歡、許照慈、吳知豫、鍾政均、黃浩詠、謝孟庭、楊宣哲、王意萱及劉桓等，採雙週雙卡司的方式 ，透過不同演員的詮釋，讓人看見作品更多可能性。

5月24日至6月1日在台北水源劇場演出，詳詢OPENTIX。

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