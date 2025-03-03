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【藝術文化】關美館春季雙展預告 從楊逵東海花園到羅馬尼亞窗櫺

2025/03/03 05:30

羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾將來台，於關美館舉辦首次個展。（關美館提供）羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾將來台，於關美館舉辦首次個展。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕關渡美術館回應當代藝術如何以創作實踐重構歷史的觀察，將舉辦「花園裡的一塊磚」、「從你的窗櫺開始綻放以來—安德利亞．梅達爾個展」，自3月7日至5月18日在關美館登場。

「花園裡的一塊磚 」將以透過文學家暨社會主義運動者楊逵與楊妻葉陶為基礎，映照60至70年代藝術文化交織的景況。（關美館提供）「花園裡的一塊磚 」將以透過文學家暨社會主義運動者楊逵與楊妻葉陶為基礎，映照60至70年代藝術文化交織的景況。（關美館提供）

「花園裡的一塊磚」邀請獨立策展人葉杏柔策畫，以「愚公移山：楊逵聲與影」的展覽研究與創作為基礎，透過文學家暨社會主義運動者楊逵與楊妻葉陶，映照出六〇至七〇年代兩人共同闢建的東海花園中，文學、歌曲、影像交織繁盛的景況。「花園裡的一塊磚」參展藝術家包括李慈湄、汪正翔、黃大旺與劉紀彤等4位藝術家多向式、虛實交錯的敘事角度，重新發現並認識東海花園主人—楊逵與葉陶。

「從你的窗櫺開始綻放以來」是羅馬尼亞藝術家安德利亞．梅達爾在台的首次個展，身為一名生長於後共產主義時期的女性藝術家，梅達爾藉由融合傳統刺繡與現代化學塑膠材質的創作形式，引領觀眾進入羅馬尼亞南部拉柯伊村（Racoți Village）的歷史脈絡與當代處境。展中將聚焦的廢棄學校建築，原為藝術家祖母在拉柯伊村的家屋，透過已無人居住的祖屋，與村中荒廢的諸多老屋，梅達爾探討了記憶與物質性的深刻關聯，並從中織就出女性的堅韌與毅力，以及全球化衝擊底下傳統文化存續的對話視角。此外，梅達爾亦將於來台期間，進行1場公開演講與2場藝術家導覽。詳詢關美館官網與臉書粉絲專頁。

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