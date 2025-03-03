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【藝術文化】第29屆台法文化獎徵件啟動

2025/03/03 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院合作辦理的「台法文化獎」邁入第29屆，即日起受理申請，每獎項獎金原則為25,000歐元。

文化部表示，「台法文化獎」自1996年起每年頒發，並自2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，獎勵對促進台歐文化交流有卓越貢獻的單位及人士， 每屆獎項皆由台、法評審委員共同遴選，評選結果由法蘭西學院人文政治科學院對外公布，並通知得獎人，邀請得獎人參加法蘭西學院舉行的公開頒獎典禮。

有意願申請者可至台法文化獎網（https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/prix-franco-taiwanais/）填寫申請表格，檢附上傳相關資料，包含研究成果證明文件、相關參考資料或推薦函等，另以郵寄方式將相關申請資料寄達法國，由法蘭西學院人文政治科學院收件。

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