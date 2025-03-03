【家庭plus．婚姻研究院】婚後12年 期待繼續美好

婚後12年 期待繼續美好

文／馥芙

上週在家掃地，不慎拐到了之前就扭傷過的左腳。這兩天痛得不便接送小孩，老公不得不請假照護我，真的很討厭這種無助感，心有餘而力不足，令人難受。一向講求效率的我，突然被腳傷拖慢了一切，一度無法接受這樣慢吞吞的自己。

老公帶我去診所針灸治療後，突然什麼都做不了的我們，乾脆趁孩子們下課前的空檔，偷閒地就近找個餐廳坐下來，好好地一起享用午餐。突然想到，下週就是我們的結婚紀念日了，順勢舉起手中的飲品乾杯，沒想到一轉眼已經結婚12年了。

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憶起結婚的前一天，我們因為連日籌備張羅婚禮事宜，特地去看場電影想好好放鬆。電影看到一半，老公就因為公事和婚事，兩頭忙得不可開交，前前後後走出去講了好幾通電話。直到片尾演員名單放映結束，他根本就不知道電影內容到底是什麼。

結婚當日，一大清早起床讓新祕梳化。早上完成訂婚儀式，下午緊接著熱鬧迎娶，晚上直接招待親友喜酒宴客，從早忙到晚的我們，直到送客之後，才真正鬆了一口氣。這充實又溫馨的喜宴，有親友的熱情出席與祝福，就是我們最棒的禮物。

婚後陸續迎接兩個寶貝，讓我們一直處在熱鬧非凡的氛圍。如今寶貝們長大了，少了尿布和奶瓶，取而代之的是學用品和衣物書籍，現在就連我們的結婚紀念日，吃的也是孩子們最愛的速食。這有笑有淚的12年，未來一定還有更多值得我們期待的美好發生。

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