【藝術文化】北市交迎接候任首席指揮里柏瑞契 感恩節音樂會11月先暖身

北市交昨為候任首席指揮里柏瑞契舉辦記者會，左起樂團首席姜智譯、楊雅淳、團長郭佩瑜、北市文化局長蔡詩萍、里柏瑞契、德國在台協會處長許祐格、國表藝董事林淑真、北藝中心董事長王文儀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼上週公布將於2026年迎接新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）後，台北市立交響樂團（TSO）昨天舉辦盛大的記者會，正式向媒體介紹這位來自德國的國際知名指揮家，同時預告在他正式上任前，雙方將率先於今年11月27日，以2首德式經典共同呈獻一場感恩節的特別演出。

里柏瑞契以中文「你好」2字開場，他說，「能夠受邀擔任TSO的首席指揮，對我而言是一項極大的榮譽。」實際上，身為歐洲中生代指揮大師，台灣樂迷對他並不陌生，他與TSO的合作可追溯到2008年，去（2024）年12月他還特別來台與北市交合作演出了理查．史特勞斯的《查拉圖斯特拉如是說》。里柏瑞契非常讚賞樂團對作品的精準詮釋與音樂理解的能力，「這正是指揮家最幸運能夠遇見的團隊，我對未來的合作充滿期待。」

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樂團團員認為，氣質優雅的里柏瑞契，在音樂詮釋上亦展現出與個性相符的細膩與深度。（記者凌美雪攝）

1968年生於德國雷根斯堡的里柏瑞契，曾就讀慕尼黑音樂戲劇學院及薩爾茲堡莫札特音樂大學，他還自爆跟甫結束台灣演出的頂尖男高音考夫曼是同學，笑稱：「是的，以前會唱歌！」不過，他深受恩師阿巴多（Claudio Abbado）影響，阿巴多邀請他參與柏林愛樂在薩爾茲堡復活節音樂節，以及馬勒青年管弦樂團在波爾察諾的演出，一路發展至今，他成為一個指揮家。

里柏瑞契擁有長年與歐洲交響樂團合作的經驗，並致力於推動亞洲音樂發展，曾在韓國、日本等地長期演出，並擔任韓國統營國際音樂節藝術總監，促成當代音樂與世界樂壇的對話；里柏瑞契期盼為北市交帶來更多元的藝術發展方向，除感恩節音樂會之外，眾所期待的北市交年度歌劇，里伯瑞契也將與樂團共同呈獻華格納《崔斯坦與伊索德》。

北市交團長郭佩瑜表示，「里柏瑞契大師不僅在國際樂壇享有盛名，並在音樂詮釋、策畫節目、國際連結及對現、當代曲目都抱持著熱情與新視野，最重要的是他與北市交已有深厚的合作默契，期待他的加入，為北市交碰撞新的火花，帶領北市交邁向新的藝術高度。」

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