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【藝術文化】流變中的台灣建築 公視紀錄片《黑潮》4日首播

2025/03/04 05:30

紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》中，修復工作者黃任維與編劇郭肇立鑽入台北賓館空間內部拍攝。（公視提供）紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》中，修復工作者黃任維與編劇郭肇立鑽入台北賓館空間內部拍攝。（公視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「建築像人一樣，有年輕意氣風發的時候，也會衰老。」有時一不注意就消失了。因此，紀錄片導演符昌鋒自2018年開始發想，2022年起，展開為期2年半的拍攝工作，完成《黑潮—流變中的台灣建築》8集，昨（3）日舉辦特映會，今日起每週二晚間10時在公視播出2集。

《黑潮—流變中的台灣建築》特映會，左起導演符昌鋒、建築師黃聲遠、紀錄片監製蘇喻哲、建築師李祖原、李乾朗、薛琴、編劇郭肇立、建築師劉培森、出品人宋文嶽。（公視提供）《黑潮—流變中的台灣建築》特映會，左起導演符昌鋒、建築師黃聲遠、紀錄片監製蘇喻哲、建築師李祖原、李乾朗、薛琴、編劇郭肇立、建築師劉培森、出品人宋文嶽。（公視提供）

《黑潮—流變中的台灣建築》由文策院、十月影視、建築師蘇喻哲、宋文嶽、莊子華共同出品。符昌鋒以其獨特的視角，捕捉建築在不同時間、天候下的表情，呈現建築的生命力與靈魂；同時邀請國內知名建築學者郭肇立擔綱編劇與主述；並透過國內外建築師、建築評論、都市計畫工作者的訪談，深入剖析台灣建築的發展脈絡與文化意涵。

紀錄片8集內容，依序爬梳從日本時期至今多位建築大師作品，另一方面也呈現建築學界對社會文化的反應，以及海外建築師在台灣的設計等，共拍攝了148處建築。符昌鋒表示，透過這些建築作品，可追溯台灣現代性的演變，如同黑潮的湧動，在流經的區域中吸納養分同時滋養生命，台灣建築的現代性，也建立在反應環境與吸納各種時代變動中。郭肇立則表示，「建築用電影來拍，不是靜態攝影的問題，它是立體的、有生命的」，因此有了與符昌鋒攜手詮釋建築的合作。

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