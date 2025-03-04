自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／在我所起舞的路上，遇見

2025/03/04 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

香港前往德國的飛機上，我遇見一位八十二歲的黃先生（Mr. Wong），他說他沒有中文名字，自小在倫敦出生長大，除了血緣，基本上與華人文化沒有太深連結，言談之中，他就像一個生活在歐洲的西方人，只是外表時常帶來絕對的刻板印象。旅程中，我們以英文對話，他說他沒辦法閱讀中文，能說的詞彙也只剩下一點點。我想起去年創作的《我所起舞的地方》，舞作英文名稱是Dance a Dance From My Yellow Skin，正是企圖從「刻板視角」來看身為華人的故事，並從一段遷徙的生命開始談起。

八十二歲的黃先生滿頭白髮，沒辦法以原本的黑髮來辨別其華人身分，只能從五官和身體姿態來猜想。當然華人也不一定是黑髮，而一位出生在華人地區的歐洲人，也可能比華人更了解華人文化。頭髮顏色來自基因，除了彰顯你來自的地方：生命的源頭，也是其中一個可以得知自己所從來的身體密碼。

黃先生的父親是深圳人，是名任職船上的廚師，隨漁業公司在世界各地移動，母親是香港人，在他記憶中，母親一直是全職家庭主婦――由女性在家庭中扮演的角色來看，就顯得非常華人。他說上個世紀的香港，是非常動盪的，生命往往跟隨家庭的經濟命脈而移動。他的家人最後選擇離開香港，落腳加拿大，後來又到英國倫敦。記憶中他六、七歲時，曾被媽媽送去週日語言班學習中文，為了讓他能與自身家庭的母語連結。但那些中文，現在八十二歲的他都忘記了，只剩下聽力還行。如今他住在日內瓦，這一趟旅程也是他回家的路途；而我卻是走在離家的路上，在香港結束《某些動作與陰影》的作品發表，接著前往德國德勒斯登Hellerau劇院，與「聚合舞」進行下一齣作品的創作。而這兩齣作品恰好都與華人生命故事有關，前者是北島的詩，後者是從台灣與中國的矛盾關係出發。巧合的是，詩人北島也曾從香港離開去到加拿大，在那生命遷移的大時代裡，做出有勇氣的選擇，是必須的。

他問我做什麼工作，為什麼到香港？為何要去德國？我說我做舞蹈創作，他說經商的他，與藝術毫無連結，真是很直接的回答。我想這也是多數人心中所想。藝術需要在生存得以溫飽之餘，才會去接觸。是，也不是。他經商手錶，說起來日內瓦好像的確與手錶很有關聯，即便那是一個如此富含藝術文化的城市，也不是每一個人都需要藝術。只是他可能不知曉，其實一切都藏諸生活。在生命的遷移歷史裡，也許某些事物並未跟著移動，而是在逝去與重新找尋的過程中，來到生命的下一站。

抵達法蘭克福了！他等待輪椅服務接他離境轉乘火車，而我還有五個小時的時間等待轉機。Safe home! 我這樣對他說。他說，也許以後會在電視上見到你！我微笑揮手道別，前往下一站起舞之地。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應