【藝術文化】聚焦「渦流象限」 探索動態媒體藝術未來

台灣藝術家練柏宏作品《都是月亮惹的禍》。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市府文化局主辦的「渦流象限—國際動態媒體藝術展」，由台灣獨立策展人黃盟欽與西班牙馬德里「放映機錄像藝術節」（PROYECTOR Video Festival）總監MARIO GUTIÉRREZ CRU聯合策畫，邀請國內外23組藝術家，包含台灣的林月霞、林沛瑤、林雅暄、林旺廷、李映蓉、練柏宏；西班牙的ESTAMPA；智利的Enrique Ramírez；法國的Maya Schweizer等，聚焦動態媒體藝術的表現內容與媒材形式。即日起至4月6日，在新北市板橋「府中15」登場。

台灣藝術家林月霞《微膠細胞失序》，結合醫學與新媒體藝術的跨領域創作。（新北市文化局提供）

新北市文化局表示，「渦流象限」概念中的「渦流」源於電磁感應理論，為導體內因磁場變化而產生的電流現象，隱喻動態影像成為今日滲透性傳播力量的匯聚交點。在全球化脈絡下，「渦流象限」呈現跨國文化的複雜交織，反思動態媒體如何介入社會，映照當代現況。

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參展藝術家們回應快速變遷下的當代文化語境，展現對社會現象的觀察與詮釋，涵蓋時間性、技術變革、政治張力等議題，構築跨國文化的對話網絡力，展覽期間亦舉辦多場主題座談，引領觀眾了解策展理念及作品意涵。詳詢「府中15」官網。

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