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【藝術文化】高美館戶外藝術品遭塗鴉 已完成報案不排除求償

2025/03/05 05:30

【藝術文化】高美館戶外藝術品遭塗鴉 已完成報案不排除求償高美館戶外藝術品遭塗鴉，急找專家修復，但恐難恢復原貌。
（翻攝高美館臉書粉專）

〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕德國藝術家渥夫．施珮滿（Ulf Strippelmann）創作的《對話！？對立！？》，豎立在高雄市立美術館戶外展區已逾30年，近期卻遭不明人士塗鴉破壞，轄區警方昨（4）日下午派員親赴現場完成報案手續，並調閱監視器畫面緝兇。鼓山警分局強調，此案已涉及刑法「毀損罪」，最高可處2年以下有期徒刑、拘役，或1萬5千元以下罰金，高美館則表示不排除對塗鴉者求償。

德國藝術家渥夫．施珮滿利用花崗岩及鋼鐵的結合與對比，創作出《對話！？對立！？》，以抽象形式，呈現科技發展快速導致與自然疏離的問題，豎立在高雄市立美術館戶外展區，多年來承載著高雄人與訪客的文化記憶。

但館方近日發現，該作品竟遭人蓄意塗鴉，還疑似留下簽名「陳聖Ｘ」；館方表示，藝術品修復工作複雜且困難，不僅會影響作品原貌，也提升維護難度，這次破壞事件除已報警緝兇外，更緊急找來正修科大修護中心講師李孟懇，帶領志工們進行作品修復。

李孟懇觀察破損痕跡後，初步判斷破壞民眾應是撿拾鄰近土石塊刻畫作品，於是率領志工用刷子掃去表面粉塵，再用棉花棒少量多次沾取純水細細清理，避免留下水漬，但李孟懇認為，修復只能進行基本清理，無法完全去除塗鴉痕跡，要恢復原狀有一定的困難度。

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