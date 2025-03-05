【藝術文化】北藝學院春季「戲劇構作課程」 鎖定東方古典文學

構作課程總導師汪俊彥，將分享將理論與實務內容轉化為實際構作的心法。

（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心「北藝學院」2025年春季推出首檔「戲劇構作課程」，圍繞戲劇顧問（Dramaturg）在台灣逐漸受到關注與重視等主題，邀請戲劇專家與學者王安祈、胡曉真、吳政翰、汪俊彥等人，從戲曲構作、實務經驗、理論實踐等面向分享與指導，探析創作如何隨文化環境不同而應變，即日起開放報名。

北藝中心表示，此次將從東方古典文學啟程，由國光劇團藝術總監王安祈，以「我的藝術總監經驗」為題，分享40多年的戲曲構作經驗；中研院學者胡曉真則以「古典小說與詐騙修辭學」為題，從明清小說中的話術技巧，揭開古典小說的文字魅力。

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戲劇顧問吳政翰的「認識戲劇構作」，從多年的實務經驗介紹戲劇顧問的角色與功能；最後由構作課程總導師汪俊彥，以「如何批判性地提問文本？：戲劇構作的操作與實踐」為題，統合各課堂的內容，引導學員將各講堂的理論與實務內容，轉化為構作工作坊的學習實踐。

2025春季「戲劇構作課程」將自3月18日至6月20日登場，地點皆在北藝中心。此外，秋季課程主題將以「西洋經典」探究西方戲劇美學，預計於7月公告。詳詢北藝中心官網，或OPENTIX網站。

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