【藝術文化】第38屆北市傳統藝術季宣告開鑼 28檔節目「跨界融合」輪番獻藝

2025台北市傳藝季將於3月10日登場，帶來28套、共37場的節目。（TCO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立國樂團（TCO）主辦的「台北市傳統藝術季」今年邁入第38屆，昨（5）日宣告開鑼，以「跨界融合」為活動主軸，將自3月10日至6月8日登場，為期3個月的傳藝季，將有28套，共37場次的節目，內容涵蓋歌、樂、舞、劇等，展現多元的表演藝術形式。開幕音樂會《簧》將邀請管風琴與笙演奏家，以中西古老樂器和鳴，營造磅礡氣勢揭開序幕；閉幕音樂會則將邀請新加坡、香港、台灣3地樂團首席演出《胡琴高峰會》。

在《我的媽媽欠栽培》劇中，演員呂雪鳳融合歌仔戲身段演出。（記者董柏廷攝）

TCO團長鄭立彬致詞時坦言，自1988年2月開辦以來，台北傳藝季這幾年面臨極大票房壓力，他不知道這是否意味傳統戲曲開始式微，但仍希望藉由多元方式，吸引觀眾支持，讓更多人願意接觸傳統戲曲、國樂的美好。

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開幕音樂會《簧》將於3月10日登場，由TCO首席指揮張宇安領軍，特邀第1、3屆「衛武營管風琴藝術節」藝術總監、國際管風琴名家克利斯蒂安．舒密特（Christian SCHMITT）來台獻技，攜手笙演奏家朱樂寧及孫衍詳，一同帶來以簧片樂器為主題的盛宴。閉幕音樂會《胡琴高峰會》6月1日中山堂演出，3地樂團首席齊聚，獻上別緻的「首席之聲」，包括新加坡華樂團首席李寶順、香港中樂團前樂團首席張重雪、北市國前樂團首席王銘裕，這3位風格殊異二胡獨奏家，將各自帶來拿手的胡琴經典協奏曲，獻上別緻胡琴盛宴，且看名家同台，探索二胡極限。

其餘節目也多元紛呈，包括「雷音劇坊」獻演歌仔調布袋戲《瘋狂騎士闖戲棚》，透過輕歌劇演出形式與對白，呈現戲中戲的表演；「宋坤傳藝」融合傳統藝陣、聲光投影技術的《酬神》，將獅藝、龍獅藝結合武術、舞蹈與特技搬上舞台；「遊戲團」則將上演幽默的採茶戲《閻羅殿AI手冊》，故事描述一名竹科年輕工程師熬夜工作過勞死，死後到了地府竟然還得立刻上工，為提升閻羅殿的工作效率而引進AI技術，卻掀起新的爭議。

此外，備受觀眾矚目的TCO劇院，今年重現2019年台灣原創歌劇《我的媽媽欠栽培》，故事改編自楊富閔的同名散文集，此次推出「2.0版本」，由劇場資深編導游源鏗與吳明倫編劇，邀請呂雪鳳、謝銘祐、湯發凱、林慈音等人同台飆戲與歌藝，透過不同唱腔象徵台灣多元文化，並與無獨有偶工作室劇團共同演出，人偶同台演戲亮點多。演出詳詢TCO官網。

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