【藝術文化】2025民間戲曲劇藝提升計畫成果發表 戲曲中心外台戲熱鬧開演

「2025民間戲曲劇藝提升計畫聯演」將在戲曲中心戶外廣場搭建的牌樓戲台熱鬧演出外台戲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為提升外台戲班演藝人員劇藝品質，國立傳統藝術中心推動「2025民間戲曲劇藝提升計畫」，含括布袋戲、歌仔戲、客家戲、北管戲等4劇種，以「換裝．進化」為題，將於3月7日至3月22日，每週五、六、日在台灣戲曲中心戶外廣場及多功能廳進行培訓成果聯演。同時，於戶外廣場搭設牌樓戲台，搭配春分市集，整合傳統演藝與現代娛樂，讓戲曲結合居民的日常生活。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「外台戲可說是台灣街頭巷尾最美的風景，也是小朋友看到台灣傳統文化最直接的地方。因此期盼藉由計畫的推動，針對各個劇團不同的需求，給予學員客製化且多元化課程規畫，提升外台戲的質與量，讓孩子第一次看到傳統戲曲就深深愛上它，以後反過來邀請家長陪他們一起看戲。」

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傳藝中心說明，今年為第1年初階段培訓課程，共11個團隊、44位培訓人員參與受訓，課程類型包含強化基本功、強化編劇概念、偶戲使用特效音樂、劇團行政能力等，並安排亂彈戲人間國寶王慶芳，資深藝師許正宗、林美香、洪淑珠，傳藝金曲明星古翊汎、蘇國慶、陳芝后、周以謙、孫詩珮、蕭揚玲，聲樂女高音陳美玲、陳珮琪及編劇蔡逸璇等人擔任培訓師資。成果聯演有鴻明歌劇團《三進士》、新樂園戲劇團《青天斷婿》、翠蘭戲曲工作坊《斬經堂》、新和興總團《斬千金》、姿蓉歌劇團《盤河戰》、景勝戲劇團《狄龍收玉面虎》、繡花園戲劇團《樊梨花告御狀》，皆在戶外廣場主舞台獻演。另外金鷹閣電視木偶劇團《白蛇傳》、長義閣掌中劇團《萬花樓—狄青下山》，則將於多功能廳演出，免費索票入場。詳詢OPENTIX網站。

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