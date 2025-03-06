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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 羅婷／信仰

2025/03/06 05:30

◎羅婷◎羅婷

◎羅婷

家中沒有信仰，對門亮著紅燈的佛龕是小時夢魘之一。即便如此，逢年過節仍會拜拜，新年、清明，一年兩次。可能疏於練習，桌上的供品總是湊合，每每陪媽媽擺盤，心中都會嘀咕，要我是神明，早早跳過這家。也許這樣，家人們沒什麼大運；往好處想，也沒遭逢任何劫難。

我想，神明也是用最低額度的庇佑照看我們。

鮮少去廟中拜拜，更不用提擲筊、求籤。始終覺得那是機率，解籤不過是古文解析罷了。

大學畢業前夕，朋友揪去北港朝天宮問工作。先報上自己資料，默想索求事情，最後擲筊。那天我不斷笑杯，最後朋友說不要擲了，神明給你怒杯了。離開時有些驕傲的，掌握人生的是我，而不是機率。

果然太年輕了。

多年後的大齡剩女，夾在世俗眼光及自我懷疑間，一向自信的我不禁慌了手腳。適逢朋友失戀，說一起去拜拜，去哪？行天宮吧，關老爺感覺有話直說。這天異常地順利，聖杯允的籤，請廂裡的師姊解。脾氣要改，適合晚婚，多做善事。

行天宮已經不燒香了，從廟裡出來卻還是有種天上、人間之感，如夢如幻，如霧如電。你的籤怎麼說？朋友的臉皺成一團，晚婚的命，晚是多晚？

兩人相覷後迸出大笑，並肩奔向路邊攤，砸嘴吃著羊肉炒麵，手不閒著地下載交友軟體。姻緣這種事，還是靠自己吧。●

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