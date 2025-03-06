自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】一步一步慢慢來

2025/03/06 05:30

每天進步一些些的持之以恆，有助於習慣的養成。（圖／達志影像）每天進步一些些的持之以恆，有助於習慣的養成。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

我曾在這專欄提到，每年年初美國健身房會員人數爆增，因為健身始終是熱門的新年願望。專家特別建議，避免每年新年目標皆淪為虎頭蛇尾草草結束，最佳方法是野心別太大，最好將目標拆解成微小的不同個體。

友人出版社近日出版暢銷書《原子目標》，作者所傳達的理念與上述專家所建議的不謀而合。作者以自身經驗，告訴讀者如何透過微型計畫創造滿足感，藉由每天早上起床後例行一分鐘固定的儀式感，把複雜的大目標拆成微小而簡單，不僅容易實踐，同時也更能帶來自我滿足感，因而更能自律地持之以恆，累積創造出宏大成果。類似理論在當今各專業領域皆有不同專家學者曾提出過。而作者所強調最主要重點在於養成習慣，每天進步一些些的持之以恆。

美國人常說one step at one time（一步一步慢慢來），就是這個道理。上週日清晨，台北細雨綿綿，10度以下的低溫，依約與隊友練球。惡劣天氣加上場地泥濘不堪，逼使我最初心想偷懶，隨便練個三兩下便回家繼續躲回被窩補眠。就以往經驗，在這種天氣下，身體很難完全熱開，難有好的投球表現。沒想到驅離寒冷的動機，最終不只身體熱開近九成，連投球表現亦超乎平常水準。我與現在的重訓教練每週固定上課已逾10年，我經常問他，為何我無法做出像某某大聯盟選手一樣的某個動作，例如，像他們一樣暴力地投球，投完球後身體可以帥氣地原地旋轉180度，飆出特快火球。沒想到不知不覺中，在這天早上，我竟然達成了──那是藉由一步一步，從核心穩定性、下盤力量、揮臂速度、各個分解動作的一致性⋯⋯所累積出的巨大成果。

一步一步慢慢來，持之以恆，久後回望，總不禁想感謝自己當初的堅持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應