【家庭plus．運動場看台人生】一步一步慢慢來

每天進步一些些的持之以恆，有助於習慣的養成。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

我曾在這專欄提到，每年年初美國健身房會員人數爆增，因為健身始終是熱門的新年願望。專家特別建議，避免每年新年目標皆淪為虎頭蛇尾草草結束，最佳方法是野心別太大，最好將目標拆解成微小的不同個體。

友人出版社近日出版暢銷書《原子目標》，作者所傳達的理念與上述專家所建議的不謀而合。作者以自身經驗，告訴讀者如何透過微型計畫創造滿足感，藉由每天早上起床後例行一分鐘固定的儀式感，把複雜的大目標拆成微小而簡單，不僅容易實踐，同時也更能帶來自我滿足感，因而更能自律地持之以恆，累積創造出宏大成果。類似理論在當今各專業領域皆有不同專家學者曾提出過。而作者所強調最主要重點在於養成習慣，每天進步一些些的持之以恆。

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美國人常說one step at one time（一步一步慢慢來），就是這個道理。上週日清晨，台北細雨綿綿，10度以下的低溫，依約與隊友練球。惡劣天氣加上場地泥濘不堪，逼使我最初心想偷懶，隨便練個三兩下便回家繼續躲回被窩補眠。就以往經驗，在這種天氣下，身體很難完全熱開，難有好的投球表現。沒想到驅離寒冷的動機，最終不只身體熱開近九成，連投球表現亦超乎平常水準。我與現在的重訓教練每週固定上課已逾10年，我經常問他，為何我無法做出像某某大聯盟選手一樣的某個動作，例如，像他們一樣暴力地投球，投完球後身體可以帥氣地原地旋轉180度，飆出特快火球。沒想到不知不覺中，在這天早上，我竟然達成了──那是藉由一步一步，從核心穩定性、下盤力量、揮臂速度、各個分解動作的一致性⋯⋯所累積出的巨大成果。

一步一步慢慢來，持之以恆，久後回望，總不禁想感謝自己當初的堅持。

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