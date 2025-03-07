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【藝術文化】范承宗、游文富、林靖格竹藝地景 現身南投孟宗竹林古戰場

2025/03/07 05:30

范承宗《小竹屋計畫：粽子》 ，靈感來自將竹葉墊在手心，裝填餡料的包粽過程。（范承宗提供）范承宗《小竹屋計畫：粽子》 ，靈感來自將竹葉墊在手心，裝填餡料的包粽過程。（范承宗提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為傳承並發揚竹文化，南投縣政府邀請3位台灣竹藝家范承宗、游文富與林靖格結合當地竹林地景打造南投專屬的竹工藝裝置藝術，以竹為媒介創作與環境共生對話的作品，民眾前往「南投孟宗竹林古戰場」時，可順道欣賞竹藝之美。

范承宗的作品《小竹屋計畫：粽子》，在南投的孟宗竹林間，搭建了一座供人歇息的小竹屋，小屋的造形靈感來自將竹葉墊在手心裝填餡料的包粽過程，他表示，「為行經的人們包一顆來自竹林的粽子，裡頭裝滿了微風、涼蔭、蟬鳴與閒逸，提供旅客一段小憩時光。」

林靖格的作品《森林的衣裳》，靈感來自風聲，竹篾如絲綢層層交疊，隨著流動的風輕揚，在錯位交織間，跟著環境脈動而舒展，映照風與光的變幻，綻放流動的姿態，彷彿是新裁出的華裳柔順地披掛於林間。

游文富的作品《竹夢提籃》，以骨董竹提籃為靈感，透過超現實的手法將竹提籃放大數十倍，演繹竹提籃的工藝與藝術價值，期望形成打卡的地景效果，讓民眾在互動過程中啟發更多對竹的美好想像。

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