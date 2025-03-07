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【藝術文化】兩廳院TIFA《酒神有沒有派對》 今晚縱舞狂歌

2025/03/07 05:30

編舞家瑪琳．蒙泰羅．弗雷塔斯於抵台記者會親自說明《酒神有沒有派對》的創作理念。（Zin Yang攝，國家兩廳院提供）編舞家瑪琳．蒙泰羅．弗雷塔斯於抵台記者會親自說明《酒神有沒有派對》的創作理念。（Zin Yang攝，國家兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕兩廳院TIFA台灣國際藝術節邀請到非洲最具顛覆性的編舞家瑪琳．蒙泰羅．弗雷塔斯（Marlene Monteiro Freitas），呈獻她享譽國際的代表作《酒神有沒有派對》。瑪琳昨（6）日出席抵台記者會，提到這部2017年就展開巡演的作品，因2018年認識了台灣的舞者，得知很多關於台灣的事情，因此在多年後能來到台灣，可說非常高興與期待。

《酒神有沒有派對》透過怪誕與妄像，強有力地反映了我們混亂的世界。（國家兩廳院提供）《酒神有沒有派對》透過怪誕與妄像，強有力地反映了我們混亂的世界。（國家兩廳院提供）

亞維儂藝術節總監提亞戈．羅提吉斯曾讚譽瑪琳是當代舞蹈界的天才，具有獨一無二的美學風格。後來，提亞戈邀請瑪琳製作一齣希臘悲劇，瑪琳選了《酒神的女信徒》（Bacchae），因為裡面關於舞蹈與神祕故事的內容吸引她想要深入探討。瑪琳說，這齣戲很多狀態她覺得放在現今生活裡面非常能夠感同身受，「有很多我們已知的現狀都在不斷瀕臨顛覆與轉變的過程。」

《酒神有沒有派對》由5位小號手和8位舞者，在2個多小時裡縱舞狂歌，復刻酒神的狂悲驟喜，表演者帶著滑稽的小丑妝容卸下偽裝，妄想與怪誕盡情發揚，最終在拉威爾〈波麗露〉的歌曲中一起走向歸途。瑪琳說，「這不僅是關於一場派對，更是關於我們如何在規則與失序之間找到自己的位置。」

《酒神有沒有派對》3月7日至9日，於國家戲劇院登場，詳詢OPENTIX。

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