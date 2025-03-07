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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】一嘗冠軍滋味 也是幸福行動

2025/03/07 05:30

這就是最新的登龍門冠軍「博多文福」的拉麵，雙湯外加淡麗味噌的口味，是非典型博多拉麵。（劉黎兒攝）這就是最新的登龍門冠軍「博多文福」的拉麵，雙湯外加淡麗味噌的口味，是非典型博多拉麵。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本總有許多食品餐飲的選拔會，到處都有「冠軍」、「金賞」等，或是拿過冠軍體育選手等品評的店。我最近去了新橫濱拉麵博物館，吃了去年10月得到登龍門冠軍「博多文福」的拉麵，味道很不錯，因為是限定一年開店的拉麵，平時不去福岡就不容易吃到，有幾分難得邂逅到的幸運，雖然我通常不為各種頭銜所惑，但嘗到冠軍的滋味還是很不錯。

雖然是博多的店，卻是非常見豬骨白湯，而是豬雞蔬菜白湯加上柴魚、魚乾及昆布的雙湯，還加上淡麗的味噌，在博多非常罕見，因為店主是擁有味噌品嘗師資格的人，為了想製作理想拉麵而多種嘗試，如此美味就是他的結論；麵條是我最愛的扁平麵，加麵時才改成細麵，實在很有道理，即使湯已不那麼熱，可快速提供的細麵就很容易入味。

我曾採訪拉麵領域電視拉麵冠軍東大行星學者（現在是國立天文台教授）佐佐木晶，他曾推薦我去吃東大駒場校園附近的神泉麵坊砦，是一風堂首位高徒開的，屬於典型的博多白湯細麵。冠軍愛去的店，也算一種冠軍味道吧！

許多選拔會都是為了促進地方或社區活化而開始，但也真的建立權威，提高水準，許多餐廳或食品因此成為周知的名店，例如東京神田地區有4百多家美味咖哩飯店，從2011年時開始舉辦競賽，相繼有名店誕生，甚至成為連鎖店，如果品嘗過20家以上入選店咖哩客人，還可獲得咖哩Meister（名人）資格，連客人也都有很高的參與感。

除了冠軍外，還常見各種金、銀賞，如大吟釀、新酒、和菓子、西洋甜點等，大小選拔會非常多，獎的種類也很多，如總理大臣獎等不計其數，幾乎每年都有上百種甜點、酒品等得獎。現在日本人較重視國際得獎酒品或甜點，在國際得獎的也非常多，但有許多日本店都不大聲張自己得過獎，或不強調是米其林店，吃過才發現，格外驚奇幸福。

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