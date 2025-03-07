【家庭plus．婆媳過招】婆婆句句針言

婆婆句句針言

文／慧音

晚上兒子在咳嗽，我馬上聽到樓下的婆婆說：「今天出去玩又被傳染了。」這種等級的話在我們家的日常，根本就是家常便飯。

有一次，我們一家五口，從台中出遊返家後，孩子和先生陸續出現了兩條線，婆婆得知後的第一句話居然說：「愛玩啊！」我當下聽到，很生氣回應她：「妳一定要這樣講話嗎？不關心孩子有沒有不舒服，身體狀況如何？」

請繼續往下閱讀...

近幾年，我們開始了露營活動，她說：「家裡明明有床不睡，去睡那地上，好可憐好辛苦。」我們安排旅遊入住飯店，她就跟孩子說：「飯店最髒了，很多病毒跟細菌。」

婚姻生活即將邁入第14年，雖然聽這些話很習以為常，但不代表我能理解並接受，對於一個即將邁入80歲的老人家，還能去奢望她尊重別人不同生活方式，好好說話嗎？因為生活中充斥這樣的言語，提醒了我，千萬不要成為那樣子的人，對我的孩子這樣說話。我相信話語是有力量的，應該是正向，而不是用來傷害別人，讓自己發洩情緒的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法