【藝術文化】咆哮山莊亞巡首演衛武營登場 特殊劇場形式震撼人心

《咆哮山莊》由樂團樂手現場演出，象徵荒原的歌隊有畫龍點睛的效果。 （林峻永攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／高雄報導〕英國Wise Children劇團的《咆哮山莊》展開亞洲巡演，首站衛武營昨天登場，編導艾瑪．萊斯（Emma RICE）以大量歌舞融入劇場，加上戲偶擬人、真人擬荒原等特殊的象徵性手法，讓整齣戲在複雜緊湊的節奏中，不斷引領觀眾反思各種愛怨情仇造成的人倫悲劇，同時試圖找到通往光的路徑。

Wise Children劇團副製作人萊斯‧巴格勒（左）、副導演蘿拉‧基芙。（記者凌美雪攝）

Wise Children劇團創辦人兼藝術總監艾瑪．萊斯以創意十足的劇場手法聞名，她曾擔任英國倫敦知名的莎士比亞環球劇場藝術總監，製作並執導過《第十二夜》、《仲夏夜之夢》等莎翁名著，《咆哮山莊》則是她在該劇團最成功的代表作之一；卓越的藝術成就除讓她獲得英國戲劇獎的傑出貢獻獎，更被英國天空藝術頻道評為「過去50年來50位最具影響力的英國藝術家」之一。

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做為《咆哮山莊》亞洲巡演首站，Wise Children劇團副導演蘿拉．基芙與副製作人里斯．巴格勒，特別在首演前與台灣媒體見面，說明艾瑪．萊斯因為新作《北西北》即將巡演，正在英國如火如荼地準備中，希望有一天也能將新作帶來台灣。兩人也代替艾瑪說明《咆哮山莊》創作理念，除了因加萊難民營的衝擊，使艾瑪決定將男主角希克里斯夫變成是一個膚色黝黑的孤兒，劇情處理上也大大超越愛情，擴大成到這個時代亦適用的各種議題，諸如階級打壓、報復與暴力、死亡，還有內心的執念等；議題很沉重，因此試圖以大量的歌隊演唱為說故事創造輕盈的元素，最終更傳達出希望與美存在的可能性。

女主角凱瑟琳有幾段獨唱，唱功勝過一般音樂劇演員，可說非常出色；而黑人女演員率領歌隊扮演的「荒原」角色，則有更多象徵性的意義，把約克郡的荒原大地擬人化，看著荒原發生的故事，有時是旁觀者，有時是引導者，類似一個說書人角色，或說或唱，帶領歌隊闡述《咆哮山莊》的故事，也是這齣戲非常特別又吸引人的部分。

8、9兩日還有3場演出，由於《咆哮山莊》剛開賣不久就完售，衛武營特別加開部分席次，觀眾還有機會搶到票，詳詢衛武營官網。

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