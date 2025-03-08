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【藝術文化】每件發生了，還要發生的事 亞洲首演 今明北藝中心演出

2025/03/08 05:30

海恩納．郭貝爾。（北藝中心提供）海恩納．郭貝爾。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心推出由德國導演海恩納．郭貝爾（Heiner Goebbels）的《每件發生了，還要發生的事》，以第一次世界大戰為起點，敘述百年歐洲史，今、明兩日於北藝中心登場，也是亞洲首度演出。

此次長達50公尺深的舞台創造的各種視覺奇觀。（記者董柏廷攝）此次長達50公尺深的舞台創造的各種視覺奇觀。（記者董柏廷攝）

北藝中心表示，作品部分是表演，部分是建設現場，觀眾通過舞台上演員的合作與偶然事件，想像20世紀的另類歷史。演出結合多媒體與身體表演的前衛劇場，透過創新的方式結合身體表演、影像藝術與多媒體互動，將傳統劇場轉化為一個實驗性的空間，觀眾在其中自行探索過去與未來的無限可能。

《每件發生了，還要發生的事》亞洲首演，今明兩日在北藝中心登場。（記者董柏廷攝）《每件發生了，還要發生的事》亞洲首演，今明兩日在北藝中心登場。（記者董柏廷攝）

導演海恩納表示：「所有劇場與音樂劇場媒材在我看來都像作曲。」這句話不僅是他創作的核心理念，更是理解此劇的關鍵。不同於傳統音樂對旋律與和聲的既定印象，海恩納運用如同約翰‧凱吉（John Cage）的作法，將「聲響」視為音樂創作的本質。本作舞台上的一切──物件的碰撞、裝置的運作、環境的聲響、人聲的呢喃、影像的流動，乃至於文本的意涵，都被視為「樂音」的一部分。

故事跨越百年歐洲歷史，展現人類的矛盾、虛假的承諾和消耗性的危機。以第一次世界大戰為起點，這場表演呈現一個由片段事件組成的景觀，並不區分瑣事和所謂的重大事件。海恩納與音樂家、舞者和表演者一起，將觀眾帶入一個充滿過去道具的倉庫，承載著當下的重負，並隱藏著通往未來的鑰匙。

作品的音樂由4位音樂家分別負責不同樂器：鼓、鑼等打擊樂器、吉他、薩克斯風與電子琴等，整體聽起來更像是一連串的聲音，是獨立的存在。此外，此次長達50公尺深的舞台中，12名表演者操控著超過身形的大型道具，如建築的立柱、從斜坡上滾落（假）巨石、不受控制的水管、大量的布料、破碎的地圖，在冷峻的燈光下，緩緩揭開歐洲歷史的序幕。詳詢OPENTIX網站。

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