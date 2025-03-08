【藝術文化】倪再沁個展 倪式寓言與懸念

倪再沁〈台北旺旺狗〉雕塑，18 X 11X6.5公分。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由順益台灣美術館主辦的「倪式寓言與懸念」倪再沁個展，邀請黃海鳴擔任主策展、倪又安協同策展。展出作品包含倪再沁家族捐贈的8件作品，包含「怪談系列」、以及各式水墨、油畫等作品，並同時展出雕塑、複合媒材創作，展現倪再沁全面的創作才華。即日起至3月30日，在順益台灣美術館1樓與3樓登場。

展覽涵蓋4個議題，包含「深情的大山野田園景色」、「對破裂扭曲土地的穿透與關懷」、「倪氏寓言與社會亂象檢視」以及「居家日記：抒情表意繪畫」，由內外、遠近空間中的盆景、盆栽、客廳、大樹、土地、海洋、大世界等，既分隔又連成一體的景觀，窺探藝術家的心靈視野。

請繼續往下閱讀...

展覽首先位於展區一樓的3件作品，包含2件大型油畫作品〈倪氏預言：哪一隻最爽（三）〉、〈紐約怪談（一）〉相對擺置，以及1件小型雕塑〈台北旺旺狗〉放置展櫃中揭序，一窺藝術家內心深刻且複雜的懸念與意向。接著抵達3樓，則可見倪再沁關注社會議題，以及內在抒懷的作品，如〈浮生錄（五）〉、〈盆栽樹（一）〉、〈一棵棕櫚樹〉等水墨、複合媒材等作品，見他將室內近景小世界、戶外中世界、廣大無邊大世界等套連一起。

倪再沁作品融合社會性和當代前衛藝術的幽默嘲諷性，亦藉由其富含文人情懷與筆墨精神的水墨藝術，展現厚重又深刻的人文氣息，藉由本展可看出倪再沁畢生創作的思路與精神。展覽詳詢順益台灣美術館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法