【藝術文化】北美館黑潮：賴純純回顧展 希望之花將參展大阪世博

「真空妙有」展區關注賴純純90年代初起，受到東方美學與自然素材啟發的繪畫及裝置創作。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「黑潮：賴純純回顧展」，邀請策展人張晴文策畫，展出藝術家賴純純橫跨各時期的複合媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置，以及創作歷程的相關檔案與文件等，完整呈現其美學風格映照於當代藝術的精神過程。即日起至5月25日在北美館2樓及1樓戶外中庭正式開幕。藝術家賴純純更透露，其中一件作品〈希望之花〉，獲日本2025大阪世博主題策展邀請。

《心器》以黑、紅、黃、青、白的佛像，象徵五行及構成空間的五方，表現出富有空間張力的敘事之外，也暗喻社會性的觀照與回返自我的沉潛。（記者董柏廷攝）

昨（8）日舉辦開幕式時，張晴文分享以「黑潮」定展名的理由，「黑潮是多樣生物以及文化共同交會與相會的場域，享有生物的多樣性，以這樣的特質呼應賴純純展現出來的創作力。」

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《黑潮流光：邊陲的無限可能》為賴純純新的裝置展作，透過壓克力、漂流木、鋼雕與鏡面等組件，搭配不同光源塑造。（記者董柏廷攝）

賴純純亦透露今年展出作品之一〈希望之花〉，將以公共藝術方式參加2025大阪世博，「作品靈感來自蓮花，由多種顏色組合，某個程度暗喻台灣有著多元文化。從黑暗到清明，從死亡到重生，也代表一種希望，也剛好吻合大阪世博的主題──「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖（Designing Future Society for Our Lives）」。

賴純純《奇花仙境》中的〈希望之花〉，獲日本2025大阪世博主題策展邀請。（記者董柏廷攝）

展覽透過4個子題梳理賴純純1980年代至今的創作脈絡：「存在與變化」、「真空妙有」、「海洋與仙境」、「社會參與」，試圖回望她自低限主義的精神觀念至個人主體的追求，再至海洋美學與人文脈絡之連結，與公共藝術的社會性等議題，多面向地折射出藝術家對於文化、身分與生命的探索核心。

藝術家也於本次展覽帶來2件新作，包含展覽同名作品〈黑潮〉與《黑潮流光：邊陲的無限可能》。前者利用心型的壓克力雕塑，回應她自1995年起的系列創作，藉由媒材的透明特性，折射出色光的斑斕絢麗及海波的輕盈柔軟；後者則透過壓克力、漂流木、鋼雕與鏡面的組件，搭配光源塑造出空間肌理中的相互疊映與反射，同時也體現出藝術家於背倚山脈與面俯太平洋的都蘭，每日放眼的景象變化；彷若消融了原有的疆界，暗示一種更為自由、流動的自然意識場域。展覽詳詢北美館官網。

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