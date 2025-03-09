【藝術文化】梵志登攜手馮勇智 長榮交響樂團光影之間音樂會

指揮大師梵志登為長榮交響樂團注入全新活力。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長榮交響樂團自去年宣布禮聘指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）出任駐團藝術家之後，每次的演出都備受期待。繼去年11月北、高兩地演出後，今年3月，樂團與指揮不僅再度合體，同時邀請到大提琴家馮勇智（Zlatomir Fung），共同呈獻「光影之間──梵志登X馮勇智」音樂會，將於14日在台北國家音樂廳、15日在衛武營演出。

馮勇智是柴科夫斯基國際音樂大賽有史以來最年輕的大提琴首獎得主。（長榮交響樂團提供）

馮勇智於2019年成為柴科夫斯基國際音樂大賽有史以來最年輕的大提琴首獎得主（時年20歲），被譽為當今最出色的大提琴家之一，2024年起於紐約茱莉亞音樂院任教，又成為目前茱莉亞音樂院最年輕的教授。2024/25樂季，馮勇智將重返倫敦愛樂樂團，並在皇家節日音樂廳首次亮相。

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此次音樂會，梵志登將率長榮樂團攜手馮勇智，共同演出柴科夫斯基的《洛可可主題變奏曲》，此外，樂團還將演出柴科夫斯基《F小調第4號交響曲》，讓樂迷藉由兩首同屬柴科夫斯基卻風格各異的作品，探究音樂家光影交錯的內心世界。音樂會詳情可詢OPENTIX。

長榮交響樂團表示，梵志登在得知長榮交響樂團所屬張榮發基金會，長期在全台推動各項文教藝術公益事業後，立即表達共襄盛舉的心意，因此，此次音樂會除將邀請北高兩地的偏鄉學校前往欣賞，梵志登更將於3月底在師大開設大師班，並自5月起，與長榮交響樂團一起展開年度全台巡演，預計到訪苗栗、台中、彰化、新竹、基隆、屏東等地。

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