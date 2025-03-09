【藝術文化】紙風車368第三輪巡演 昨北投今至桃園演出

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」計畫第三輪巡演第9場，昨晚在台北市北投國小演出。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」計畫第三輪巡演第9場，昨（8）日在台北市北投國小演出《台灣幻想曲》，有超過2500位大小朋友不畏寒冷，在溫泉鄉共享藝術饗宴。

紙風車說明，此次北投國小的演出，主要由落腳北投區數十年的和碩聯合科技及各界熱心人士贊助。紙風車文教基金會董事長陳進財致詞時特別感謝和碩聯合科技董事長童子賢，他表示，兩人都在科技產業，皆認為AI時代來臨，要用戲劇傳達愛與關懷，讓孩子快樂地長大，擁有一顆溫暖的心，透過演出活動在歡笑中可以達到藝術啟蒙。「今晚與北投大小朋友同歡，很多台北人都是來自全國各地，期待大家在看完演出後，都能為故鄉孩子出一份力量，支持紙風車將表演帶進各自的故鄉，繼續深入全國偏鄉演出。」

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昨日演出的《台灣幻想曲》，由5段表演組成，分別是「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」的故事；「慶典的喜悅」則是透過光影秀，蘊含給予北投居民們的祝福。

現場來自淡水的許媽媽說：「去年10月我在兩廳院廣場看過，真的非常感動，孩子回家至今都一直唸著台詞：『我是一個巫婆，我的名字叫作巫頂』，很高興這麼快就到台北演出，馬上就帶孩子來看。」紙風車期盼透過本場演出讓更多人熟悉368藝術工程，再傳遞讓更多人響應。今日將至桃園市八德區大成國小演出。

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