【藝週末．藝週推薦展覽】跨越時空，揭開畫師們背後的祕密─奇美珍藏16、17世紀尼德蘭繪畫特展

展場中特闢拍照區，將〈果實環串中的聖露西〉中間的人物移除，僅留果實環串大型輸出為背景，前方置鏤空的畫框，觀眾可走進其間，取代「聖露西」成為畫中人。（奇美提供）

文．攝影／記者凌美雪

展場的互動裝置，可並呈原畫表面色彩，與透過大面積X射線螢光光譜分析儀探測的顏料年代。

一件作品是如何、為何被製造出來？它現在的狀態也是最初的原貌嗎？畫師們在創作過程中，腦袋裡想的是藝術理念、創作技法、市場及收藏家的喜好，或是日常生活瑣事中得來的靈感？而大師頂尖名作與藝術風潮追隨者的「仿作」，又對應出什麼趣味？

16世紀（仿）羅伯特．坎平的〈聖母子〉，在展場特別把正、反面同時展示，從背面可見此作是由4片細長的木板拼接而成。

繼「英國國家藝廊珍藏展」之後，奇美博物館推出「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」特展，從大環境歷史脈絡的梳理，到藝術品味與鑑賞風潮的形塑，更以「技術性藝術史」的獨家視角，結合藝術史、科學檢測與文物修護等方向，揭開「畫師們」創作背後不為人知的祕密，展期至8月31日。

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在儲食間布滿食材獵品的桌旁調情的一對男女

大航海時代迎接前所未有的繁盛，16、17世紀的尼德蘭因貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級興起，除皇室貴族之外，民間藝術市場也出現供不應求的盛況，帶動許多人投身畫師行業。

最有名的畫家工作坊 林布蘭因經營不善破產

奇美博物館的近代早期尼德蘭繪畫（early modern period，約1500-1800），是亞洲少見且獨特的收藏。自1990年代起，透過海外拍賣公司或藝術經紀人等管道購藏，目前共計約120多件，涵蓋16至17世紀南尼德蘭（又稱為法蘭德斯，Flanders）與北尼德蘭（後來獨立為荷蘭，Dutch Republic）地區的作品。

傑拉德．大衛工作坊的〈卸下聖體〉，是尼德蘭藝術市場十分受歡迎的構圖設計。（奇美提供）

「畫師們」特展即以館藏近60件尼德蘭繪畫作品，分為4大單元，循序漸進探索尼德蘭的繪畫世界。

光學檢測的繪畫應用。

單元一「那是個什麼樣的年代？」，介紹16、17世紀尼德蘭涵蓋的區域範圍與時代氛圍。展覽入口處以古今地圖對照，揭示當時的「尼德蘭」涵蓋了今日的荷蘭、比利時、盧森堡與法國北部等地；代表性畫作〈世界向阿波羅致敬〉、〈全家福〉等，可看出當年豐盈富饒的榮景。

〈聖家庭〉是16世紀安特衛普大師范．克雷夫工作坊最熱銷的系列，至今仍有許多版本留存。透過燈箱互動展示，認識紅外線、紫外光、X光等光線特性，了解科學檢測的方法。

單元二「如何成為一個專業畫師？」，會先看到一幅數位動畫，呈現當時知名工作坊的學徒養成，以及畫工與師傅如何分工。工作坊為追求質量，還發展出如「轉移草稿」技法的高效生產技巧。而在生產之外，畫作交易策略也形成市場的運作模式。

藉由大量科學檢測圖像與作品的對照，揭開畫作底下隱藏的祕密。

單元三「有哪些作品主題？」，依序分呈風俗、靜物、風景、肖像、歷史寓意等主題畫作。這些作品經常「畫中有話」，詳閱畫作說明，也可看懂藏在畫作元素或人物動作表情中，蘊含的神性與警世意涵。

早期尼德蘭與現今荷蘭範圍對照圖。

單元四「會遇到哪些研究難題？」，深入淺出介紹博物館如何採用科學檢測研究作品。藉由大量科學檢測圖像與作品的對照，揭開畫作底下隱藏的祕密。比如經由大面積X射線螢光光譜分析掃描技術，竟可追溯出畫作修改的痕跡，甚至可以看出畫面底下，其實曾經是另一張畫。

16、17世紀流行〈比利時雄獅〉（Leo Belgicus，圖左）的地圖，獅子咆哮的模樣呼應尼德蘭的海上霸權地位與爭取獨立自由的決心。

這是個知識濃度特別高的策展，除讓人看見奇美博物館在藝術收藏與研究方面的用心，也讓參觀者需要花更多時間，在展場中隨著各式互動裝置，親自揭開畫作的祕密。

〈世界向阿波羅致敬〉（局部），約1629-1630早期，象徵尼德蘭的輝煌與富足。太陽神阿波羅接受各方人馬的奉獻，畫面右側的是象徵陸上4大洲的人物，包括手持香爐的亞洲、拿珠寶的歐洲、捧珍珠珊瑚的非洲，以及頭戴羽飾帽的美洲；左側則是從海洋前來進獻珍稀珊瑚的人魚。

【藝術小寶典】

技術性藝術史＝藝術史學＋科學檢測＋文物保存修復

技術性藝術史（technical art history）一詞最早由修復師大衛．本福（David Bomford）提出，以關注藝術品的物質材料為主（但不僅限於此），除關注它們是如何被製作、使用和掌控處理，更跨越物質材料之外，進而探究藝術家的技法與意圖，以及概念是如何被轉化為實體。

藝術史學、文物修復與科學檢測，則是達成這項目標的3大途徑，且必須互相整合與輔助。藉此，人們可以窺見「作品完成之前」畫家自己的創作和修改過程，以及是否畫布上原來有另一幅畫；「作品完成之後」，是否因損壞而修補或是後人額外的更動；此外，不同版本的複製或模仿畫，也可透過比較增加鑑賞樂趣。

美國大都會藝術博物館研究員瑪麗安．安妮斯沃斯（Maryan Ainsworth）認為，「技術性藝術史」是一門進步且更具科學性的鑑賞學，提供人們欣賞和理解人類藝術行為的基石。

模仿、複製背後的重要關鍵

如同〈清明上河圖〉有很多種版本，現藏於北京故宮的張擇端版本，被譽為宋代風俗畫鉅作，台北故宮典藏有張擇端的摹本或偽托之作，作品名稱前面就會加個「傳」字，比如〈（傳）宋 張擇端 清明易簡圖〉，但台北故宮最有名的版本，是由5位宮廷畫家合繪的〈清院本清明上河圖〉。

在此概念下，就不難理解此次「畫師們」特展的重要核心精神之一：模仿與複製。模仿、複製前輩大師的作品，也是工作室學徒們必備的學習課題。這類仿作的作者通常被標記為「某位畫家工作坊」、（仿）某位畫家，或「某位畫家影響圈」。

當然，還有一重要因素是市場需求，比如與信仰息息相關的祈禱畫類，傑拉德．大衛工作坊（Gerard David, 約1455/1460-1523）的〈卸下聖體〉便深具代表性。此作原始構圖據推測是現藏於紐約弗里克收藏館（The Frick Collection）的同名作品，因大受歡迎，工作坊便重新設計了較小型的版本，以利大量複製。但奇美此作精簡了原作中的複雜構圖，更聚焦於特寫耶穌屍身自十字架上被卸下的時刻，以引發更深刻的虔敬之情。也就是說，當時畫家仿製、改寫原作構圖的行為，往往帶有重新思辨作品功能與視覺效果的創新過程，而非只是單純模仿或複製。

是仿作還是偽作？

相信有不少收藏家有過經驗，明明在拍賣會重金買了幾百年前的畫，經過科學檢測，竟發現是現代人所作，通常會說這就是「買到假畫！」，也就是偽作（Forgery）。

然而，在藝術史研究中，相對較少觸及此議題，因為偽作的認定非常複雜，且大部分偽畫大師精通繪畫材料的發展史，多會使用符合相關年代的材料，因此，即使材質年代吻合，也未必可證真實出自誰的手筆；此外，還牽涉到創作者是否帶有刻意欺騙的意圖，比如，可能聲稱是創作者以練習為目的「仿作」之類。

這件標註為「（仿）尤斯．范．克雷夫（約1485-1540/1541）的〈聖母子〉，油彩、木板，年代不詳」，據奇美研究推測，不太可能是出自范．克雷夫或其工作坊之手，也不像是16世紀尼德蘭地區的作品，因為有許多不符合當時繪畫創作常用的材料，以及繪畫正常老化的狀態。

范．克雷夫有「北方達文西」美譽，工作坊所出產的小型祈禱畫品質精美，是當時熱銷作品。此作是范．克雷夫獨有的聖嬰飲酒圖像設計，聖母輕柔地望著懷中的小耶穌，右手持玻璃杯讓小耶穌喝下杯中的紅酒，預示其未來的受難、將為世人留下鮮血的命運。

從大面積X射線螢光光譜分析儀，可推測此作採用鋅白（19世紀以後才廣泛使用）為主要白色顏料，而非16世紀最為主要的鉛白；甚至在畫作表面都可看到許多刻意戳洞的小孔，很像是畫家刻意做舊的手法。

趣味話題

◆最有名的畫家工作坊 林布蘭因經營不善破產

依照當時的畫家訓練傳統規定，通常須要歷經學徒、職業畫工與師傅3個階段，才能成為具有獨立開業資格的專業畫家。以大英博物館典藏〈油畫的創造〉為範本製作的動畫，描繪16世紀尼德蘭畫家的訓練與工作模式。拿著畫筆站在畫面中央的，是工作坊中唯一具有落款資格的師傅（此圖所描繪的師傅是楊．范．艾克，Jan van Eyck）。師傅更像是工作坊的營運負責人，據說最著名的例子是荷蘭畫家林布蘭，不過，因為他不善控制收入與支出，導致晚年破產。

◆在儲食間布滿食材獵品的桌旁調情的一對男女

風俗與靜物皆在17世紀的尼德蘭迎來全盛時期，兩者也常融合為前景靜物、後方風俗的構圖設計，開創更多層次的想像與隱喻，此作即為其一。畫中男女對視調情，後方男子伸手環抱撫摸女子豐滿白皙的胸部；女子則略為舉起左手，顯出幾分驚訝，但笑眼盈盈，似乎樂在其中。

「鳥禽」在荷蘭俗語中有交媾的影射，女子手持鳥禽的形象暗示兩人間的情慾；畫面前景隨意擺放的各樣食材，則暗喻世人放縱口腹之慾，有警世的意味。或許因為人物表情與手的落點實在太引人注目，此作意外在展場中很吸睛。

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