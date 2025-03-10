【藝術文化】2025打擊樂與他的好朋友們跨域合作 5月起國表藝3館巡演

「打擊樂與他的好朋友們」今年邀請到樂手AZeR吳欣澤共同演出。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團廣受好評的「打擊樂與他的好朋友們」音樂會，總能展現出打擊樂變化萬千的彈性及韌性，今年更是一舉邀來5個「好朋友」，都是過去完全沒合作過的音樂表現方式，包括大提琴、笙、小號、電吉他與電子人聲樂團，將自5月起展開國表藝3館巡演。

「打擊樂與他的好朋友們」今年邀請到電子人聲樂團「尋人啟事」共同演出。（朱團提供）

過去「打擊樂與他的好朋友們」都是每隔幾年才推出一次，但去年規畫時就有想到很多沒有合作過的優秀音樂家，遠超出一場音樂會的規模，因此，在2024之後，今年立刻再辦一次，朱團藝術總監朱宗慶指出，「尤其像是電吉他、電子人聲樂團等合作，都是2008年推出這系列時，沒有想過的音樂種類，不但展現打擊樂的無限可能性，也代表了台灣音樂發展在這十幾年來的多樣化。」

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「打擊樂與他的好朋友們」今年邀請到大提琴家陳世霖共同演出。（朱團提供）

今年的「好朋友們」，包括灣聲樂團客座大提琴首席陳世霖，他曾於2006~2012年任職加拿大包瑞里斯弦樂四重奏（Borealis String Quartet），是活躍於國際室內樂舞台的演奏家。此次將演出由朱團的駐團作曲家洪千惠改編皮亞佐拉經典曲目〈Night Club 1960〉和〈Fugata〉，展現大提琴搭配探戈音樂的低沈魅力。

「打擊樂與他的好朋友們」今年邀請到笙演奏家陳麒米共同演出。（朱團提供）

台灣國樂團笙首席陳麒米，經常以獨奏家身分與指揮名家及著名樂團合作演出，致力於深化表演藝術跨域視野的與時俱進，此次將世界首演由朱團團員盧煥韋以泰雅族傳統文化為題材的全新創作〈Lmuhuw 織〉，結合「笙」優美圓潤的音色和打擊樂，帶領聽眾「穿引」記憶。

「打擊樂與他的好朋友們」今年邀請到小號演奏家侯傳安共同演出。（朱團提供）

近年積極投入室內樂與教學的小號演奏家侯傳安，擁有鮮明的個人特色、嫻熟的吹奏技巧，國內外演出經驗豐富，此次將呈獻美國作曲家內森．多特雷（Nathan Daughtrey）創作的〈Bounce〉，展現小號與打擊樂靈活「彈跳」於古典樂與爵士樂之間的雙重活力。

音樂範疇不受限的樂手AZeR吳欣澤，曾擔任樂團「神木與瞳」吉他手，以及跨刀參與張惠妹等知名歌手現場演出，現為「西尤島計畫」的西塔琴手、主唱與總監。此次將在美國作曲家伊凡．特雷維諾（Ivan Trevino）的〈A Spiral Made of Wires〉裡，以電吉他的激昂熱血與打擊樂揮灑激情。

金曲獎「最佳演唱組合獎」得主、電子人聲樂團「尋人啟事」，曾獲許多國際阿卡貝拉大賽冠軍，擅長將純人聲音樂加入電子元素，感受現代科技與澄澈人聲碰撞出的火花，此次將詮釋作曲家櫻井弘二重新編組的多首曲目。

5月17日在台北國家音樂廳、6月7日台中國家歌劇院大劇院、6月8日於高雄衛武營音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

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