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【自由副刊】 王岫／中山人行橋
中山人行橋
文．攝影◎王岫
走在基隆的中山橋上。
這個橋，是專供人行的陸橋，很特別，好似深邃無際，看不到盡頭。的確，這橋，竟是從中山區跨越到信義區的人行必經之路，如果不想冒險橫跨車水馬龍的行人地獄路上平交道，走這裡安全些。基隆狹窄的市區，造就了中山橋這樣特殊的設計。
何況，這個陸橋，有一片鵝黃色頂棚，可遮雨，棚上縫柱，條條（也像迢迢）連綿而去，形成無邊而永恆的景觀，如果剛好前面沒人的話，就好似在引導你走向神隱的未知之路。但左、右兩側間隔有藍色圓拱形透框，冬日時，陽光從外灑進陸橋上，形成一框框光影，又讓你覺得這是一條光明之路，沒有一般有頂棚陸橋的陰翳之感。
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對了！中山橋因為影星舒淇，在《千禧曼波》這部電影中，有在夜晚漫步走過這橋的鏡頭，基隆人也稱它是「舒淇橋」。
但我不喜歡片中舒淇是在夜晚中，抽著菸走過這橋的，我還是喜歡冬陽曬進橋上的溫暖明亮感覺。●
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