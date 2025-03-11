布拉瑞揚舞團首登台灣品牌團隊 李遠：表藝預算遭刪，否則應可再增1團

李遠（前排右1）親自探訪布拉瑞揚舞團，並致贈人間國寶陳惠美設計的纏花作品表達祝福。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部的「台灣品牌團隊」以及國藝會主責的「Taiwan Top團隊」，兩大表演藝術補助計畫獲選名單，不約而同於上週五（7日）公布。其中，「台灣品牌團隊」由去（2024）年6團增加為7團，文化部長李遠昨（10）日特別前往台東探訪首度獲選的布拉瑞揚舞團。

布拉瑞揚認為，「不管舞團去到哪裡，部落是最不能放棄的一塊，而走進國際，也絕對不能缺少原住民」。（文化部提供）

台灣品牌團隊自2013年起推動，首年總補助即為1億元，共補助5個團隊（雲門4,000萬元；其餘4隊優人、明華園、紙風車、擊樂文教基金會各1,500萬元）。第6年加入唐美雲歌仔戲團，且並未隨經濟成長提升補助金額，仍維持每團平均2,000萬元上下。

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至今時隔7年，才又再次加入布拉瑞揚舞團，是經過再三盤點資源並整合國際交流政策下，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元、國際交流計畫2,040萬元，總計1.424億元規模。同時鼓勵團隊提出「3年計畫」，以穩定支持團隊規畫中長期營運、扎根及洽談國際交流合作。

李遠有感而發表示，他上任後即重新盤整「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」補助金三角計畫，期盼全面提升團隊質量並創造升級機會，原本期待「台灣品牌團隊」能增加1到2團，無奈表演藝術預算被刪減2,000萬元，最後只能增加1個品牌團隊。

李遠說，雲門帶領台灣展開了解放被禁錮的身體、音樂等，開始追尋自己的年代，他擔任文化部長第一個拜訪的人就是林懷民，林懷民提醒他：「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊。」因此，看到從雲門出身、同樣不斷追尋自己的布拉瑞揚獲選新的品牌團隊，感覺特別有意義。

受到立法院預算之亂影響，「Taiwan Top團隊」也出現史上首見的補助金額「但書」，內容指出，專案「營運」之補助，需等立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定，「本基金會得視實際情況按比例刪減或停止補助」。

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