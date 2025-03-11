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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】照顧長者 用品要標示

2025/03/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

隨著年齡的增長，老年人的視力、記憶力和判斷能力可能受到影響。因此，我們應當重視這些變化，並在照顧老年人的過程中，注意潛在的健康風險。

我母親已經85歲，儘管如此，她依然非常重視肌膚保養。每天沐浴後，她都會塗抹身體乳液，保持肌膚的滋潤。然而，最近的一次塗抹，卻讓我震驚不已。那幾天，我隱約覺得媽媽身上有異味，以為是人家說的老人味或清潔不徹底。

某晚，我陪她看電視，她正拿著一瓶類似洗面乳包裝的乳液塗抹手臂和小腿，怪味又出現了。我檢查了一下，才發現那居然是洗面乳！經過一番詢問，才知道是姊姊送給她的洗面乳，她卻誤以為是身體乳，還每天細心塗抹。更令人哭笑不得的是，有天，媽媽說她的洗面乳快用完，請我幫她買，而這之前，家裡正好網購了與洗面乳包裝相似的水泥補強劑要進行牆壁修補。昨晚，媽媽拿著網購的水泥補強劑，感謝我買的洗面乳，我心中一驚，因為我根本還沒有買，仔細一看才發現，媽媽又錯把水泥補強劑當成洗面乳了。幸好尚未使用，要不然後果不堪設想。

這些事情讓我意識到媽媽的視力變差，以及對產品的辨識能力下降，為了讓老人家能夠安全地使用各類物品，這裡提出一些照顧年長者的衛教建議：

1.產品標示清晰：為年長者提供的物品，包裝上應有清晰的標示，可以使用顏色、圖片或大型文字標籤，來區分不同的產品，以降低誤用的可能性。

2.提供簡單的使用指引：在產品周圍放置簡單易懂的使用說明，或進行編號，幫助老年人記住正確的使用方法。

3.增加居家光線和對比度：為老年人的活動區域提供良好的照明，必要時增添高對比度的視覺元素，幫助他們更輕鬆地識別物品。

4.定期檢查視力：定期為老人進行視力檢查，根據需要，配戴合適的眼鏡，以增強日常生活的安全性。

5.有效溝通：經常關心和觀察老年人的狀況，了解他們的需求與困擾，適時提供幫助和支援。

這些看似微小的注意，可以大大降低潛在的誤用風險，讓老人家在自我照護上更加安心與愉快。為了避免以後類似誤用的情況發生，現在我已經為媽媽的洗髮乳、沐浴乳、洗面乳貼上不同顏色的膠帶，並在上面寫上編號。重視老年人的日常生活，不僅是關心他們的身體健康，更要關心他們的心理需求與生活質量。

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