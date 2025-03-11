限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．生活大補帖】懂認輸 才能往前
懂認輸 才能往前
文／梓萱
在人生裡，人們往往不是被他人所囚禁，而是被自己所自囚，也才讓自己不斷自欺欺人，停滯不前，無法有所改變與進步。
就像有的人因為愛面子，怎麼也學不會認錯，明明只要真心道歉，而後改正也就是了，但當事人反而睜眼說瞎話，不停地找理由，找藉口，讓人貽笑大方，也讓問題愈演愈烈。
請繼續往下閱讀...
也有的人怎麼也不想認輸，明明是輸了場良性競爭，下回再接再厲也就是了，但他就是不甘心、不放手，怎麼也翻不了篇，也讓這輸成了他心裡的痛。
還有的人是怎麼也不想認賠，因為不想先前的付出都化為沉沒成本，索性把自己的未來也跟著賠進去，如此也不斷地被自己的念頭所糾纏著，每每鬱鬱寡歡，愈活愈不開心。
人不該意氣用事，學會認錯、認輸、認賠，是釋懷，更是種成長，退一步海闊天空，放開手，你不僅能夠看清本來看不清的事實，也會活得舒心些。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應