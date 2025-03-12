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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】媽媽說別嫁老實人

2025/03/12 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／王如斯

友人花媽喪偶多年，自行經營餐廳，與女兒小花相依為命。小花年過三十，面貌姣好，工作穩定，待字閨中，是長輩眼中的好媳婦人選，但幾次相親都不了了之，只能以「緣分未到」解釋。

近日聽聞小花已結交一名論及婚嫁的男友，但花媽對未來女婿很有意見，理由是「對方看起來很老實，但最好不要嫁給老實人。」花媽的話讓我的下巴都快掉了，人家挑結婚對象都要挑老實人，為何花媽覺得不要嫁給老實人？花媽說，以她經營餐廳多年、閱人無數的經驗，她覺得外表老實的男人並不可靠。我說老實的男人至少不會在外面亂來。花媽嗤之以鼻地說，老實的男人不會在外面亂來只有兩個原因，一個原因是條件不允許，最現實的就是他賺的錢還不夠他在外面亂來，還有一個原因是他沒那個機會，如果有一個可以讓他作怪的場合，那個老實的男人可能玩得比誰都高興。

對花媽的話我半信半疑，更讓小花很不以為然，因為我總覺得相由心生，相貌老實的人，內心也單純，小花更是為男友的人品背書。但沒過幾個月，我就被花媽「打臉」。花媽讓我看她手機裡的幾張照片截圖，看起來那是公司員工在餐廳包廂聚餐，有人吃飯，有人唱卡拉OK，年輕員工的情緒都很高漲，其中有個男性赤裸著上半身，正跟一名女生喝交杯酒，還有一張是該名女生坐在半裸男的腿上，兩人作勢要接吻，旁邊還有一群人在鼓掌，應該是在鼓譟起鬨吧！而半裸男就是小花那個外貌老實的男友。

我的心瞬間緊繃，問花媽：「妳怎麼會有這些照片？小花還好嗎？」花媽悲憤交集的說，這照片是小花同學從朋友傳來的照片裡意外看到的，傳照片的人只是想顯示聚餐的熱烈，卻讓在照片角落的「不雅」畫面意外曝光，大概是上天覺得小花被隱瞞得很可憐吧？但照片怎麼來的已經不重要，重要的是照片的內容讓小花受傷很重！事情爆開後，男友不但不道歉，還說這都是同事開玩笑，大家鬧著玩，他跟那個女同事真的沒什麼，不懂小花為什麼那麼小氣？這只是同事之間的笑鬧，何必大驚小怪？

花媽忿忿地說：「做錯事的人反而責怪沒做錯事的人，早就跟她說外表老實的男人其實更不可靠，現在知道了吧？」

「他們會分手嗎？」我問。花媽冷笑一聲：「誰知道？讓他們自己去解決，各人造業各人擔。」

小花的情傷令我十分心疼！但花媽把外貌老實的男人全歸入「不可靠的渣男」則太以偏概全，這只能說是個人修為，跟外貌無關，只因為外貌老實的人一旦行為脫序，更容易被注意。好在小花及早發現男友的真面目，希望小花能夠好好處理，把對自己的傷害降到最低。

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