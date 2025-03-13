【藝術文化】《捍衛戰士：獨行俠》交響音樂會5月再登台 吳曜宇率國台交同步演奏

《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會將於5月再度登台巡演，圖為2024年的演出照。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會，去（2024）年9月27日於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳舉辦全球首演，之後在台首演掀起熱潮，場場爆滿。因此，今年將再度來台，同樣結合大銀幕與現場交響樂的音樂盛宴，於5月前往台中國家歌劇院、台南文化中心及台北國家音樂廳演出。

湯姆．克魯斯認為，這部電影的音樂一直是故事的重要部分。（MNA提供）

電影《捍衛戰士：獨行俠》延續1986年經典《捍衛戰士》，以壯闊空戰場面、細膩情感刻畫，贏得好評。自2022年上映以來，締造全球14億美元票房佳績，成為湯姆．克魯斯影史最賣座的紀錄。

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《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會，以黃金製作團隊再現經典配樂，由哈羅德．方特梅耶（Harold Faltermeyer）標誌性的主旋律揭開序幕，並由奧斯卡金獎大師漢斯．季默（Hans Zimmer）、電影音樂才子羅恩．巴夫（Lorne Balfe）聯手打造震撼配樂；樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）獻唱的電影主題曲〈Hold My Hand〉，以及共和世代（OneRepublic）輕快動感的〈I Ain’t Worried〉，都透過電影原聲與交響樂團，現場交融演繹。

音樂會於倫敦首演時，湯姆．克魯斯曾親自出席並表示，「今晚這場電影交響樂體驗，讓我們見證電影與音樂的完美融合。」湯姆．克魯斯認為，音樂的力量無與倫比，能加深人們對故事的體驗和與角色的聯繫，「這部電影的音樂一直是故事的重要部分，能以這樣的方式與觀眾分享，對我來說是非常特別的體驗。」

此次台灣巡演也將完整播放全片，並由吳曜宇指揮國立台灣交響樂團於現場同步演奏。觀眾將在巨幕之下，隨著樂聲穿梭於驚險刺激的戰機飛行，感受獨行俠的堅定信念與無畏精神。詳細演出資訊可詢MNA牛耳藝術。

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