【藝術文化】傳藝中心「躍然紙上」講座 探討文學與戲曲的對話

作家盛浩偉。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕傳藝中心攜手與點堂合辦「躍然紙上—文學與戲曲系列講座」，將以改編自文學作品的當代戲曲為題材舉辦8場對談，邀請20位當代小說作家、人文領域創作者與戲曲創作者們，探討當代創作中如何巧妙融合文學與戲曲元素。3月22日至5月31日，每週末在戲曲中心登場。

「躍然紙上」首場講座由編劇陳健星（左圖）與作家盛浩偉，探索日本文學經典《源氏物語》與歌仔戲《光華之君》的互文對照。（傳藝中心提供）

3月由文本分析與音樂打頭陣。邀請作家盛浩偉與編劇陳健星，探索日本文學經典《源氏物語》與歌仔戲《光華之君》的互文對照；作家陳茻與傳藝金曲獎最佳音樂設計陳歆翰則分別從文學與音樂的角度切入「千古詞帝」李後主的生命與形象，並談合樂宋詞如何以歌仔戲曲調呈現。

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4月聚焦歷史、哲學、族群，邀請作家朱宥勳與導演伍姍姍、偶戲主演吳聲杰，回看1940年代皇民化布袋戲的歷史；哲學說書人紀金慶與一心戲劇團掌門人兼劇作家孫富叡、當家小生孫詩珮，探究《芙蓉歌》裡情愛與頓悟的哲學關係；作家謝宜安與劇作家林曉英、榮興客家採茶劇團當家小生蘇國慶，以龍瑛宗為切入點，藉客家戲劇《新新》，一窺客家族群的流動與多元經驗。

5月以性別、科技、心理收尾，由自由作家蔡宜文與劇作家姜富琴、真快樂掌中劇團演師柯世宏，以布袋戲《孟婆．湯》探看傳統劇目中的女性角色；作家蕭詒徽與奇巧劇團團長劉建幗暢談改編自契訶夫小說《第六病房》的豫劇《未來處方箋》，回應AI人工智慧的進擊與挑戰；作家祁立峰與本事劇團團長邢本寧以「談判心理學」剖析《賣鬼狂想》，洞察定伯賣鬼背後的人性心理與溝通技巧。詳詢OPENTIX。

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