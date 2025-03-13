【藝術文化】總預算凍刪衝擊地方藝文表演 鄧雨賢紀念音樂會被迫取消

鄧雨賢紀念音樂會今年受藍、白濫砍中央政府總預算，活動被迫取消，圖為去年第15屆活動。（桃市府文化局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團聯手濫砍今年度中央政府總預算案，衝擊地方藝文表演。桃園愛樂管弦樂團長盧孝治感念「台灣歌謠之父」鄧雨賢對音樂、文化的貢獻，2004年起以政府補助加自籌經費，至去年共辦了15屆「鄧雨賢紀念音樂會」，今年原規畫6月要在新竹竹東、桃園中壢與台北萬華共辦3場，「場地原本都訂好，現在全都取消」，希望生前合辦活動的台灣文學家鍾肇政在天上能原諒他，「等國會的藍、白惡霸被罷免後再說。」

盧孝治表示，今年原要邀請新竹縣交響樂團伴奏、師大音樂系老師柯芳隆編曲、赴美深造中的新生代台灣青年指揮家郭芳如指揮，曲子須編成管弦樂團演奏版，10首編曲費估要20萬元，國外兩位音樂家含機票、食宿、3場演出費等，再怎麼省著辦，粗估花費也達百萬元。

請繼續往下閱讀...

盧孝治砲轟，「藍、白立委對台灣文化根本就不尊重、不瞭解」，鄧雨賢紀念音樂會經費主要是跟客委會、地方政府文化局申請，也對民間募款，加起來才夠，今年跟幾個部會電話聯絡過後，他們都不敢保證屆時會有多少錢，無奈被迫取消音樂會。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法