【藝術文化】北藝學院下週開課 「戲劇構作」連結觀眾共鳴

北藝中心董事長王文儀（左起）、講師汪俊彥、王安祈、胡曉真，共同宣告北藝學院春季課程。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心首度推出的「北藝學院」，將自3月18日至6月20日舉辦春季「戲劇構作課程」，邀請戲劇專家與學者王安祈、吳政翰、胡曉真、汪俊彥等人，提引戲劇構作與連結觀眾共鳴之間的重要性。

北藝中心董事長王文儀表示，「課程皆為Open for All，除了聆聽現在在業界仍然活絡的藝術家們，如何將自己的知識具體實踐，也是藉著他們的實戰經驗、活用先備知識的方法，拓展學員觀賞節目或創作時的技能與樂趣。」

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春季課程從東方古典文學啟程，從戲曲構作、古典小說、美國學院派的實務經驗介紹戲劇顧問角色與功能等，引導學員轉化理論與實務內容。課程總導師汪俊彥強調，理解「觀眾心理」是當代劇場很重要的一環，戲劇構作便是扮演觀眾與文本之間的「橋梁」，「戲劇構作可以透過分析文本，建立跟當代觀眾的情感資源，以連結當代觀眾。想要觀眾回流，就必須先認識觀眾。」

此外，王文儀透露，秋季課程將以「歐陸戲劇構作發展」為主，並邀請導師分析2023年諾貝爾文學獎得主、挪威當代劇作家庸．佛瑟（Jon Fosse）的作品。詳詢北藝中心官網。

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