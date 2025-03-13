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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《生之祝禱》

2025/03/13 05:30

《生之祝禱》 李琴峰著，李琴峰譯，聯合文學出版《生之祝禱》 李琴峰著，李琴峰譯，聯合文學出版

李琴峰著，李琴峰譯，聯合文學出版

設若五十年後，人類已經跨越同性婚姻爭議、安樂死終於合法，也逃脫了疫情的糾纏――死可由己，誕生亦然，因此，「合意出生制度」受到法律保障，透過每一次產檢所得數據，總和遺傳、環境、雙親社經地位等因素，在預產期前將「生存難易度」告訴胎兒，由胎兒自行決定出生與否――那將會是怎樣的「新世界」？懷胎十月的母親，如何接受親密相連的胎兒竟拒絕出生的決定？小說家李琴峰（Li Kotomi，1989-）藉由一對女同志伴侶懷孕經歷，帶出這尖銳的提問，流暢易讀的情節，細膩勾勒母身待產的諸般心路，也巧妙藉由人物設定，辯證「合意出生制度」前／後的人類，對待自身生命態度的落差；而當命運光臨，小說高潮發生於處境的逆轉，人生之艱難往往在於如何送上一份真摯的祝禱，而非命令。（nakamura ataru）

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