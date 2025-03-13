【家庭plus．生活停看聽】主婦職業病 別忙解題

圖／達志影像

文／古家榕

如果說，家庭主婦也有職業病，其中之一就是「解題強迫症」吧？每天睜開眼，便要應付各樣疑難雜症，漸漸地，已習慣對丈夫孩子「有問必答」，彷彿內建程式般，一聽見他們的話，便設法找出最佳解答。

偏偏生活中很多情境，經常是「此題無解」。比如，女兒放假想在家休息，卻不得不出席活動，小臉頓時比鯡魚罐頭還臭；再比如，兒子臨睡前抱怨，媽媽只顧著跟姊姊聊天，明顯更偏愛姊姊；又比如，丈夫被部門指派參賽，思及本已繁重的工作量，不由得仰天長歎。碰上這類題目，我雖用心答卷，試圖提供「解釋」或「解法」，卻往往弄巧成拙，或和女兒發生衝突、或造成兒女齟齬、或與丈夫不歡而散，導致美好的一天，不是在賭氣中展開，就是在嘔氣中落幕。

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直到最近，忽然意識到，面對丈夫孩子的困境，我該做的不是「解決問題」，而是「處理情緒」。但和一般的「先處理情緒，再解決問題」不同，我發覺過去的我，之所以忙於解決他們的問題，是因為這些問題造成我的壓力，換言之，看似在替他人解題的我，實際上關注的仍是自己。但當我放下必須解題的焦慮，轉而聚焦於對方的情緒，此事的著眼點，便從「我該怎麼做」轉移至「他怎麼感受」，一旦切換焦點，便能發覺他們只是在透過這些事，向我表達「我很累」、「我被忽略」和「我壓力很大」，而這些感受歸根結柢，傳遞的都是同一件事：「我需要確定此刻的妳依然跟我在一起。」

這才發現，家庭主婦真正的職業病，是不自覺將家人的難題攬成自己的責任，又在「履行職務」的過程中，弔詭地和他們斷開了聯繫，埋首於問題本身，對真實的心聲充耳不聞──我以為，為家人排憂解難，是一個主婦的基本素養；我以為，任何無法解決的事，都是在控訴我的失職──然而，我的家人需要的，不是一個越俎代庖的答題機器，而是一個樂於擁抱他們的情緒、一個讓他們確認「無論如何，我都是被愛的」的同行者。我唯一要做的，是離開原先的一廂情願，走進他們搖搖欲墜的世界，不再忙著「解題」，而是好好停下來，在感受中與丈夫孩子同在，讓我的支持和陪伴，成為他們此刻的答案。

畢竟，再大再難的挑戰，總有克服的一天。重要的不是如何解決問題，而是和誰一起經歷其中的情緒。身為這個家的主婦，我想，那個無可取代的解答，始終都在我身上。

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