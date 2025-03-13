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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】設定目標 別錯誤定錨

2025/03/13 05:30

12強棒球賽後，台灣球迷心態變得「不習慣」輸球，就是定錨效應的認知偏差。圖為世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首戰吞下敗仗，賽後球員到場中向球迷鞠躬致意。（資料照，中央社）12強棒球賽後，台灣球迷心態變得「不習慣」輸球，就是定錨效應的認知偏差。圖為世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊首戰吞下敗仗，賽後球員到場中向球迷鞠躬致意。（資料照，中央社）

文／黃俊隆

每個人對於成功及自我能力評估都有一定標準，低估自己而將目標設定過低者，浪費了自己的潛力；而過度高估自己者，則容易因眼高手低而感受到巨大挫折。因此，避免對自我能力認知的偏差十分重要。

心理學裡認知偏差有個定錨效應理論（Anchoring Effect），形容人在進行決策時，容易過度偏重過去資訊，亦即參考錨點，即便它與該決定並無關聯（irrelevant）。當錨點與事實產生落差時，便容易出現當局者迷的認知偏差狀況。在我們現實生活中，處處可見類似例子。

舉個現今台灣流行的股票投資為例，許多人認為台積電是護國神山好公司，卻始終無法入手，最常見的例子類以「它在300元時我都沒買了，現在都漲到1千多了我還買？」這便是典型的定錨效應。事實上，你在哪個價位買台積電，對於它現在的股票價值是否合理，一點關聯性也沒。

在運動賽場上，定錨效應也容易影響一個球員、球隊的表現。好比，台灣棒球以往對上日本幾乎一面倒吞敗，球員若將此做為定錨，賽前抱著反正會輸的心態，便很難打敗日本。有了去年我們終於打敗日本，奪下首座世界冠軍的經驗，不僅較不易抱著反正打輸日本是正常的心態；相對的，如知名球評曾文誠開玩笑說，「以後打輸日本都變國恥了」。事實當然並非如此，今年二月甫舉行的WBC資格賽，因為有了世界冠軍的頭銜，球迷心態變得與以往不同，「不習慣」台灣輸球，感覺每場都必須贏，這就是定錨效應的認知偏差。當台灣第一場以5比12大敗給西班牙後，有些球迷才開始調適心態──比賽沒有每場都贏的。

追求成功、卓越表現，在設定目標前，我們得避免認知偏差，將自己的能力與成績定錨在一個適合自己的錨點。

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