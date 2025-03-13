【家庭plus】我家的餐桌

圖／玉芳

人數：兩人

菜色說明：老公是外勤工作人員，加上家族遺傳，50多歲就有三高慢性病史，他除了早餐，幾乎很少固定在家用餐，早餐是我能為他努力把關的一餐。

我參考醫院衛教及各類食譜，全穀雜糧、蛋白質與蔬果，缺一不可，選擇植物的五色（綠、紅、黃、白、黑），盡量原型食物且連皮一起吃，才能攝取植物完整營養。於是我以高麗菜、花椰菜、洋蔥、紅白蘿蔔、苦瓜、馬鈴薯、地瓜、芋頭、南瓜、黑白木耳、薏苡仁、毛豆、黃豆、黑豆等食材，輪流選用各色當令食材，依序蒸煮、分類包裝成3日份小袋，放進冰箱冷凍庫。每次各拿8袋置於冷藏室上層解凍備用，第二天早上放進微波爐加熱，再搭配鮮奶、堅果及水果，我倆就可享受營養豐盛美味的早餐了！

請繼續往下閱讀...

十幾年來老公都吃不膩，他的三高指數也維持得宜，而我受惠最多，每年健檢都沒紅字。有一天我跟老公說，早餐準備工作很繁複，可不可以讓我休息，買外面的早餐就好，但他說沒有我的愛心營養早餐，整天都沒精神。就這樣，我又心甘情願繼續做下去。（文、圖／玉芳）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法