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【藝術文化】雲門春鬥「裸」創作 集台日歐編舞家創新敘事

2025/03/14 05:30

「春鬥2025」5組編舞家，巴魯．瑪迪霖（左上起順時鐘）、梅田宏明、楊乃璇、陳武康、李貞葳與法庫亞．佐坦（中）。（雲門提供）「春鬥2025」5組編舞家，巴魯．瑪迪霖（左上起順時鐘）、梅田宏明、楊乃璇、陳武康、李貞葳與法庫亞．佐坦（中）。（雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕淡水雲門劇場舞蹈編創平台「春鬥2025」，將於6月21、22日登場，邀請來自台灣、日本與歐洲的5組編舞家，攜手雲門20位舞者，回歸舞蹈的本質，在減少劇場設計元素的狀態裡「裸」創作，雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「裸」不是命題，也不是要不穿衣服，而是最坦率的身體創作。

5位編舞家中，日本編舞家梅田宏明以強烈數位元素與獨特的「身體動力法」聞名，對於此次春鬥，他期待純粹地運用身體創作，「很多人忘記我先是舞蹈家才是數位藝術家，回到純身體創作是令我很興奮的。」

台灣與匈牙利的編舞組合李貞葳與法庫亞．佐坦，作品橫跨舞蹈、錄像、裝置藝術等領域，鄭宗龍形容曾在以色列知名巴希瓦舞團（Batsheva）擔任舞者的李貞葳：「肢體蘊含多種表情，語彙極為細膩；她與佐坦的合作，總能帶入不同的觀察，希望為雲門舞者帶來新的身體敘事方式。」

蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯．瑪迪霖受當代舞蹈訓練，旅居都市12年後，返家鄉屏東三地門，回看「以歌入舞，以舞入歌」的排灣文化，創作以傳統排灣族樂舞出發的身體律動，並融入原住民意識與當代視角，屢獲國際肯定。

驫舞劇場藝術總監陳武康長期跨界創作與演出，本次受邀參與春鬥，他形容是一次新的探索，會跟2位雲門舞者一起工作，期待帶給觀眾一種浪漫的感覺。

小事製作總監楊乃璇作品打破現代舞與流行舞蹈之間的界線，總是尋找「規則以外的創意」，這次春鬥，她將與5位雲門舞者一起開啟全新的身體對話，「雲門舞者的身體反應與可塑性讓我敬畏，我也必須思考如何讓這次的創作真正對他們有所刺激。我希望他們自己在台上的樣子是無所畏懼且自在的。」門票詳詢OPENTIX。

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