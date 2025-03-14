【藝術文化】台英共製互動式電影 獲美國SXSW評審團特別獎

張碩尹（左）與爆炸理論（Blast Theory）計畫商業開發經理Anne Ru。

（林昶志攝，文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣跨域藝術團隊張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論（Blast Theory）共製的互動式電影《Proof As If Proof Were Needed》，於美國時間12日獲得2025美國西南偏南藝術節（SXSW Festival）「XR Experience Competition」的評審團特別獎。評審團說明得獎理由：「此件作品讓我們感受到迷惘、沮喪和彼此疏離。一開始只是悶燒著，但是最終成為空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。」

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏（右）與柯念萱主演，故事敘述因災難破碎崩解的婚姻故事。

（劉哲均攝，張碩尹工作室提供）

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹與Matt Adams設計規畫，影片由蔡弦剛執導，夏騰宏與柯念萱主演，故事背景設定在一間台灣老公寓，圍繞著一個因災難破碎崩解的婚姻。張碩尹工作室攜手藝術團體爆炸理論，耗時一年，共赴北投拍攝電影，共同挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作全新的作品形式，打造嶄新互動式的觀影體驗。今年3月8日至11日於2025美國西南偏南藝術節台灣館首映。

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有別於傳統的線性觀看方式，他們開創一個特別的觀看空間，地板可見以白色地線貼出的公寓平面圖，當觀眾走到「不同房間」時，牆面投影錄像則呈現該房間正在發生的故事。觀眾透過畫面和視角的切換，拼湊出故事全貌。企圖挑戰既有的觀看習慣，打造新型態的觀影體驗。

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