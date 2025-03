【藝術文化】台英共製互動式電影 獲美國SXSW評審團特別獎

張碩尹(左)與爆炸理論(Blast Theory)計畫商業開發經理Anne Ru。

(林昶志攝,文策院提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕由台灣跨域藝術團隊張碩尹工作室與英國藝術團體爆炸理論(Blast Theory)共製的互動式電影《Proof As If Proof Were Needed》,於美國時間12日獲得2025美國西南偏南藝術節(SXSW Festival)「XR Experience Competition」的評審團特別獎。評審團說明得獎理由:「此件作品讓我們感受到迷惘、沮喪和彼此疏離。一開始只是悶燒著,但是最終成為空間、故事、科技和人類行為之間產生了意料不到的聯繫和交會舞蹈。」

《Proof As If Proof Were Needed》影片由夏騰宏(右)與柯念萱主演,故事敘述因災難破碎崩解的婚姻故事。

(劉哲均攝,張碩尹工作室提供)

《Proof As If Proof Were Needed》由藝術家張碩尹與Matt Adams設計規畫,影片由蔡弦剛執導,夏騰宏與柯念萱主演,故事背景設定在一間台灣老公寓,圍繞著一個因災難破碎崩解的婚姻。張碩尹工作室攜手藝術團體爆炸理論,耗時一年,共赴北投拍攝電影,共同挑戰以表演、遊戲、影片、應用程式等概念製作全新的作品形式,打造嶄新互動式的觀影體驗。今年3月8日至11日於2025美國西南偏南藝術節台灣館首映。

有別於傳統的線性觀看方式,他們開創一個特別的觀看空間,地板可見以白色地線貼出的公寓平面圖,當觀眾走到「不同房間」時,牆面投影錄像則呈現該房間正在發生的故事。觀眾透過畫面和視角的切換,拼湊出故事全貌。企圖挑戰既有的觀看習慣,打造新型態的觀影體驗。

