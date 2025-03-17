邱永豐「永皴燒」創作展 挑戰陶土燒製極限

邱永豐陶藝作品〈山行系列一〉。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的114年度駐館藝術家特展「永皴燒─邱永豐創作展」，呈現藝術家邱永豐透過獨特的「永皴燒」技法，勇於翻轉陶土、挑戰燒製極限的創作。展期至4月7日，在台北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室展出。

邱永豐陶藝作品〈記憶．穿透〉。（記者董柏廷攝）

台北市藝文推廣處處長詹素貞說明，本次展覽不僅展現其獨創技法，更邀請觀眾以不同視角欣賞陶藝，感受其蘊含的藝術情感與深意。

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邱永豐表示，其創作靈感來自削蘋果時的螺旋狀果皮，透過線條逐步構築立體造型，並藉此突破傳統陶藝形體製作的想像。他的作品不受既定工序限制，展現對陶土材質與技法的深刻探索，並在自我試煉中不斷精進。

邱永豐的陶藝作品紋理在明暗變化間展現豐富層次，透過凹凸紋理與環繞線條，營造出極具層次感的藝術語彙。他以陶為畫布，運用泥條盤築技法，並將落葉、樹枝、石塊等自然物件施壓於陶板上，拓印大地肌理，再以筆針螺旋劃開，層層堆疊，最終構築出猶如群山起伏的造型。

「永皴燒」一詞結合「永」取自藝術家姓名、「皴」代表作品紋理表現、「燒」象徵燒製技法，充分體現邱永豐的陶藝風格與創新精神，展現豐富層次與陶藝的深厚內函，邀請觀眾感受陶土的肌理變化與藝術魅力。展覽詳詢台北市藝文推廣處官網（http://www.tapo.gov.taipei/）

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