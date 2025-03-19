自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

安德利亞．梅達爾個展登台 探討羅馬尼亞村莊歷史記憶

2025/03/19 05:30

《自從你的窗櫺綻放以來 3》環氧樹脂、顏料、紙張，153×73公分，2024。（關美館提供）《自從你的窗櫺綻放以來 3》環氧樹脂、顏料、紙張，153×73公分，2024。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由關渡美術館與安卓藝術共同策畫的「從你的窗櫺開始綻放以來—安德利亞．梅達爾個展」首度在台灣展出，透過影像、裝置與手工刺繡等藝術形式，呈現梅達爾個人成長背景與家族記憶，並探討羅馬尼亞南部拉柯伊村（Racoți Village）歷史流變以及關於記憶、女性身體與文化遺產等議題。即日起至5月18日在關美館展出。

《穿著盔甲的剪影》手工刺繡、鋁材、玻璃珠、天然石材，160× 57公分，2024。（關美館提供）《穿著盔甲的剪影》手工刺繡、鋁材、玻璃珠、天然石材，160× 57公分，2024。（關美館提供）

展覽的靈感來自梅達爾童年與祖母共同居住過，位於拉柯伊村的老宅，其地理位置與較為發達的城市相隔絕，當地居民精於園藝、耕種、手工縫紉等，並以農業及畜牧業為生，如今隨著村莊的沒落而被廢棄。展覽以祖母的老宅為核心，透過藝術形式重現村莊的歷史記憶與文化傳承，並反思傳統技藝在現代社會中的意義。

梅達爾以手工刺繡與現代裝置創作，重構過往歷史與當下處境。展覽中的作品如夜光假植物裝置，模擬曾經生機盎然的花園景象，反映時間流逝與記憶消逝的對比。她的藝術不僅是個人故事的重現，也回應都市化與全球化對傳統文化的衝擊。

刺繡曾是羅馬尼亞女性生活的重要部分，承載著家族與文化記憶。在戰爭與社會變遷的影響下，女性承擔起家庭與社群責任，展現堅韌精神。梅達爾將傳統刺繡與現代塑料材料結合，以裝置藝術形式創造跨時代對話，象徵記憶與文化的延續。

梅達爾1990年出生於羅馬尼亞，畢業於蒂米什瓦拉藝術學院繪畫博士班，現居並工作於特爾古日烏與蒂米什瓦拉。她擅長結合雕塑、裝置與影像創作，並透過個人經驗與當代議題，為傳統文化賦予新生命。

梅達爾「從你的窗櫺開始綻放以來」個展，透過傳統與當代的交織，搭建了一座連結個人記憶與時代歷史的情感園地，詳詢關美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應