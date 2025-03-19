安德利亞．梅達爾個展登台 探討羅馬尼亞村莊歷史記憶

《自從你的窗櫺綻放以來 3》環氧樹脂、顏料、紙張，153×73公分，2024。（關美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由關渡美術館與安卓藝術共同策畫的「從你的窗櫺開始綻放以來—安德利亞．梅達爾個展」首度在台灣展出，透過影像、裝置與手工刺繡等藝術形式，呈現梅達爾個人成長背景與家族記憶，並探討羅馬尼亞南部拉柯伊村（Racoți Village）歷史流變以及關於記憶、女性身體與文化遺產等議題。即日起至5月18日在關美館展出。

《穿著盔甲的剪影》手工刺繡、鋁材、玻璃珠、天然石材，160× 57公分，2024。（關美館提供）

展覽的靈感來自梅達爾童年與祖母共同居住過，位於拉柯伊村的老宅，其地理位置與較為發達的城市相隔絕，當地居民精於園藝、耕種、手工縫紉等，並以農業及畜牧業為生，如今隨著村莊的沒落而被廢棄。展覽以祖母的老宅為核心，透過藝術形式重現村莊的歷史記憶與文化傳承，並反思傳統技藝在現代社會中的意義。

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梅達爾以手工刺繡與現代裝置創作，重構過往歷史與當下處境。展覽中的作品如夜光假植物裝置，模擬曾經生機盎然的花園景象，反映時間流逝與記憶消逝的對比。她的藝術不僅是個人故事的重現，也回應都市化與全球化對傳統文化的衝擊。

刺繡曾是羅馬尼亞女性生活的重要部分，承載著家族與文化記憶。在戰爭與社會變遷的影響下，女性承擔起家庭與社群責任，展現堅韌精神。梅達爾將傳統刺繡與現代塑料材料結合，以裝置藝術形式創造跨時代對話，象徵記憶與文化的延續。

梅達爾1990年出生於羅馬尼亞，畢業於蒂米什瓦拉藝術學院繪畫博士班，現居並工作於特爾古日烏與蒂米什瓦拉。她擅長結合雕塑、裝置與影像創作，並透過個人經驗與當代議題，為傳統文化賦予新生命。

梅達爾「從你的窗櫺開始綻放以來」個展，透過傳統與當代的交織，搭建了一座連結個人記憶與時代歷史的情感園地，詳詢關美館官網。

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