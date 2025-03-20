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長榮新任協同指揮后正宇初登場 攜手胡瀞云 4月夢迴法蘭西

2025/03/20 05:30

長榮新任協同指揮后正宇初登場 攜手胡瀞云 4月夢迴法蘭西台裔美籍指揮家后正宇。
（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕長榮交響樂團（ESO）自從邀請到指揮大師梵志登擔任駐團藝術家，整體散發更加蓬勃的氣息，而與梵志登自2021年起就有良好且密切合作的台裔美籍指揮家后正宇（Jerry Hou），也受邀擔任長榮新任協同指揮，將於4月15日晚間，率團在國家音樂廳演出「夢迴法蘭西」音樂會，同時攜手旅美鋼琴家胡瀞云共同演出拉威爾的《G大調鋼琴協奏曲》。

胡瀞云是以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎及最具觀眾人緣獎得主。（長榮交響樂團提供）胡瀞云是以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎及最具觀眾人緣獎得主。（長榮交響樂團提供）

長榮交響樂團表示，后正宇曾任亞特蘭大交響樂團首位駐團指揮，並擔任亞特蘭大青少年交響樂團音樂總監。自2021年起，他與紐約愛樂樂團及其音樂總監梵志登密切合作，並於2022年首次指揮該樂團。2023年，后正宇指揮青年音樂會首次登上紐約愛樂舞台，並在2023-24樂季中回歸，指揮7場音樂會。

后正宇今年2月曾受邀於衛武營首度與長榮樂團合作，而此次4月的音樂會，則可算是正式上任後的初登場。音樂會上半場將以白遼士《羅馬狂歡節》序曲揭開序幕，以熱烈的旋律與極具張力的配器，營造出嘉年華般的狂歡氣氛，也突顯作曲家精湛多彩的管弦樂法。緊接著是鋼琴家胡瀞云擔任獨奏的拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》，融入了來自美國爵士樂的節奏感，為曲目注入不同生命力。

下半場安排了印象樂派大師德布西《牧神的午後》前奏曲，以長笛的獨奏旋律展開，帶入層層疊加的和聲，勾勒出慵懶且富有遐思的夢境。壓軸呈獻德布西經典《海》，透過管弦樂豐富的色彩變化，勾勒出一首意象紛呈的交響詩。詳詢OPENTIX。

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